Según explican los números, los partidos de la anterior etapa de José Ignacio Prades en el Guardés se resolvían con victoria miñota de manera abrumadora si el adversario se quedaba por debajo de los 24 goles. Un dato que refleja el dogma del balonmano del técnico petrerí: defender y correr. Un credo que le trajo un título de Liga y una final de Copa de la Reina y que Ana Seabra también promulgó para ganar la Copa Europea.

En su regreso a casa, el exseleccionador español no se ha movido de sus líneas maestras. Y ayer lo padeció el Morvedre, de una Cristina Cabeza que lo sustituyó en el cargo con la promesa de un juego más moderno y tanteadores más altos, pero que ayer se quedó en apenas 16 goles jugando en su casa. La escuadra guardesa defendió como siempre para sumar su segundo triunfo.

Y es que la fortaleza delante de la portería propia pocas veces falló a nadie. El Guardés empezó algo atascado en ataque, pero vendió carísimo cada gol encajado. Poco a poco, la clarividencia de Cacheda empezó a surgir en ataque. Pero como cuatro ojos ven más que dos, la joven Rosane Serrano comienza a perfilar el paso adelante que se espera de ella. Desde ambas centrales, el balonmano coral empezó a fluir y el conjunto de O Baixo Miño adquirió ventajas que orbitaban en torno a los tres goles.

Pero el tirón llegó desde la defensa. Entre los últimos compases del primer acto y el arranque del segundo, el Guardés tuvo al Morvedre sin marcar durante 15 minutos. La cuarta parte del partido inmovilizado en 8 goles.

Las visitantes aprovecharon la situación para afilar el colmillo ofensivo y distanciarse en el marcador. Asunto resuelto. Cuando el partido entró en los últimos cinco minutos, las saguntinas apenas habían anotado 12 tantos (12-23). Ese tramo final fue dejarse ir y poco más para sellar el pleno de triunfos, ubicarse en lo alto de la tabla y demostrar que el método Prades nunca pasa de moda.