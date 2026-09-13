El Marnatura de Luís Bugallo y José Luís Freire se proclama en Cascáis campeón del mundo Corinthian de J70

Éxito de la vela española en Cascáis, en particular de la gallega con los vigueses José Luis Freire y Luis Bugallo al frente, tras proclamarse este fin de semana en el vecino país luso, campeones del mundo Corinthian (no profesionales) y subcampeones intercontinentales, tras adjudicarse la plata en el podio absoluto de la cita mundialista con la Clase J70 a bordo del Marnatura, con grímpola del Real Club Náutico de Vigo.

Tras cinco jornadas intensas de competición, con dos mangas validadas por día y con unas duras condiciones de mar y viento, el Marnatura comenzó el Mundial de Portugal aupándose a los primeros peldaños del podio provisional, siendo tercero, dos jornadas primero, una cuarta y, finalmente, subcampeón del mundo absoluto, no habiéndose bajado en ningún momento del oro en la categoría Corinthian, que lideró de principio a fin.

Los componentes del Martura. / RCN Vigo

Bugallo enroló en el Marnatura a una experimentada tripulación, formada por su compañero de club, Enrique Freire; Yago Osuna, del Club Marítimo de Canido; Alfonso Crespo, del Liceo Marítimo de Bouzas; e Ignacio Albo, del Real Club Marítimo de Santander. El mano a mano, en las últimas jornadas, estuvo marcado por el nivel del brasileño Oceanpact-Viking, de Harold Solberg, que de fue de menos a más en la recta final de la competición, llevándose el título mundial.

Los de Bugallo tuvieron capacidad de reacción, y en la última manga de las 10 disputadas, hicieron un segundo puesto parcial que les supo a gloria para llevarlos hasta el segundo peldaño absoluto. Bronce fue, el Empeiria, del estadounidense, John Heaton.

“Muy contentos aquí en Cascáis, después de cinco días de regata, apasionantes. Hemos conseguido quedar segundos del mundo de J70. Mejor imposible. Ha sido una regata muy competida. Ha habido condiciones de viento muy fuertes. Hemos hecho una apuesta por esas condiciones y ha dado su resultado. Así que ahora toca celebrarlo", decía el patrón vigués Luis Bugallo, al término de la última jornada y tras haber competido contra una flota de un centenar de embarcaciones de todo el mundo.

Bugallo ya sabe lo que es ser campeón del mundo de la categoría Corinthian, tras haberse adjudicado el mundial de 2018 disputado en las aguas americanas de Nueva Inglaterra, en Massachusetts. El presidente del Real Club Náutico de Vigo, Tone Pérez Castro, recogió en Portugal el testigo como organizador en 2027 del mundial Corinthian, que se celebrará en aguas de la Ría de Vigo, del 12 al 19 de junio.