Manu Ochoa, campeón en la Copa del Mundo de Kayak Cross

El Parc Olímpic del Segre ha puesto el broche a la última jornada de la Copa del Mundo de Piragüismo Slalom. Manu Ochoa se ha proclamado campeón de la prueba de Kayak Cross tras completar una competición magistral en las rondas eliminatorias y colgarse la medalla de oro en la gran final.

El palista gallego, que venía de lograr la plata en la contrarreloj individual, demostró una superioridad táctica en cada uno de sus cruces. Tras superar los octavos de final y dominar su serie en los cuartos frente al australiano Merle Long, Ochoa amarró el pase a la gran final al finalizar segundo en una semifinal de máximos decibelios por detrás del suizo Jan Rohrer.

En la manga decisiva por las medallas, el deportista tomiñés firmó una bajada impecable para imponerse con autoridad y subir a lo más alto del podio. Ochoa superó en un apretado esprint final al neozelandés Finn Butcher (plata), al propio Jan Rohrer (bronce) y al italiano Giovanni De Gennaro, cuarto clasificado.

Con esta victoria, la delegación española cierra la competición en el Parc Olímpic del Segre cosechando un balance sensacional de cuatro medallas internacionales.