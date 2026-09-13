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Atletismo / 10 K Alfonso Moro

Una mañana al galope por el puerto pesquero de Vigo

Salida de la prueba en el puerto pesquero. | FOTOS: MARTA G. BREA

Salida de la prueba en el puerto pesquero. | FOTOS: MARTA G. BREA

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R. V.

Mario Rodríguez (Celta) ganó la 10 K Alfonso Moro, que se disputa dentro del puerto pesquero de Vigo. Rodríguez fijó un crono en las dos vueltas de 32:46, superando a Antón Gómez (Celta), con 34:19, y Diego Trigo (CAR Marisqueiro), con 34:26. En mujeres subieron al podio Uxía Fernández (Condado Trail), 40:32; Julia Salvado (SD Compostela), 42:47; y María Casaleiro, 43:58. En la 5 K Una carrera para Mauri los ganadores fueron Hugo Domínguez (San Miguel de Marín), con 16:11, y Noemí Álvarez (Delikia), con 20:02.

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