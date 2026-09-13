Patinaje artístico
Joel Ribeiro, medalla de plata en el Europeo de danza
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Joel Ribeiro, patinador sénior del CPA Gondomar, se ha proclamado subcampeón de la modalidad de danza en el Campeonato de Europa, que se ha celebrado durante esta semana en la localidad italiana Ponte di Legno.
El gondomareño, que estuvo acompañado por su entrenador, David Figueroa, realizó dos programas: «Style Dance», con el que se posicionó provisionalmente en segunda posición, y la « free» al son de «The Perfume» alcanzando el primer lugar en esa danza, con un resultado final de subcampeón de Europa.
El CPA Gondomar se prepara para acudir el próximo mes al Campeonato del Mundo en Paraguay con Joel en modalidad de danza y con el grupo de show junior « Eva: réquiem eterno».
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