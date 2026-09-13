Vela-Semana Abanca
Eros Ferreira, uno de los ganadores en el Open de España
Terminó en el campo de regatas de las Cíes, de la mano del Club Marítimo de Canido, la cita inicial del Open de España de la Semana Abanca, reservado para las categorías 4,6 y 7 de Ilca, que es olímpica para las chicas la modalidad 6 y los chicos en la Ilca7. Los que lograban los oros eran el laserista Eros Ferreira (Monte Real Club de Yates de Baiona) en la de Ilca 4, el regatista del Náutico de Ribeira Bruno Iglesias y, por último, en Ilca7, Andrés Gago (Real Club Náutico de A Coruña).
Los laseristas del Real Club Náutico de A Coruña lograron cinco medallas: un oro, tres platas y un bronce; la segunda plaza fue para el Monte Real Club de Yates y la tercera para el Náutico Deportivo de Ribeira. La próxima cita de la Semana Abanca será el Open de España de las categorías dobles de vela internacional: 420 y vaurien. Sucederá el próximo fin de semana en las Cíes.
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