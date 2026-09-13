Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Abel CaballeroLeyendas del mar: Eduardo VieiraPrecio combustiblesGestión residuos en GaliciaAdeus a Antón PulidoConflicto nudistasForo Faro Educa
instagramlinkedin

Vela-Semana Abanca

Eros Ferreira, uno de los ganadores en el Open de España

Una de las salidas.

Una de las salidas. / Moebius

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Terminó en el campo de regatas de las Cíes, de la mano del Club Marítimo de Canido, la cita inicial del Open de España de la Semana Abanca, reservado para las categorías 4,6 y 7 de Ilca, que es olímpica para las chicas la modalidad 6 y los chicos en la Ilca7. Los que lograban los oros eran el laserista Eros Ferreira (Monte Real Club de Yates de Baiona) en la de Ilca 4, el regatista del Náutico de Ribeira Bruno Iglesias y, por último, en Ilca7, Andrés Gago (Real Club Náutico de A Coruña).

Entrega de premios.

Entrega de premios. / Moebius

Los laseristas del Real Club Náutico de A Coruña lograron cinco medallas: un oro, tres platas y un bronce; la segunda plaza fue para el Monte Real Club de Yates y la tercera para el Náutico Deportivo de Ribeira. La próxima cita de la Semana Abanca será el Open de España de las categorías dobles de vela internacional: 420 y vaurien. Sucederá el próximo fin de semana en las Cíes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents