La travesía Cíes-Baiona, una aventura con final feliz

El nadador canario Eduardo Marrero Delgado, del CN Los Cristianos, con un tiempo de 04:05:11, se impuso en la primera prueba de la cuarta edición 2026-2028 de la Triple Corona Illas Atlánticas entre Cíes y Baiona, que se disputó en aguas de la ría de Vigo con una distancia de 15 kilómetros. En segunda posición llegó el nadador Luis Martín Coll (04:05:16). Completó el podio en la categoría masculina Sergio Torres Serrano (04:05:22). La primera mujer clasificada fue la alicantina Sheila Sánchez Castillo, del CN Thior Horadada (04:26:11), la segunda, la nadadora Sara Fernández Pérez (04:36:24) y tercera, Uxía Martínez García (04:21:28).

Sheila Sánchez, la ganadora femenina.

En la categoría sin neopreno, el primer nadador clasificado fue el canario Martín Julio Suárez (04:45:32), seguido de Alberto Pérez Díaz (04:46:15) y Pablo Tapia Soler (04:57:38). En la categoría femenina sin neopreno, la ganadora fue la viguesa Vanesa Rodríguez Pérez (05:17:28), segunda, Maria Olivares (05:26:19), y tercera, Esperanza Navarro Simón (05:28:48). El primer nadador local fue Suso Blach (05:18:16).

Uxía Martínez, la nadadora más joven, con amigas y familia.

La travesía, organizada por Atlantic Extrem Sports, comenzó a las 08:40 con la salida del primer grupo de nadadores desde la playa de Rodas y finalizó en la playa de Ribeira . La prueba se desarrolló con unas excelentes condiciones meteorológicas, con cerca de 30º de temperatura exterior, viento suave y 18º en el agua.

Cerca de 170 nadadores de 11 países, con edades comprendidas entre los 17 y los 69 años, salieron de la playa de Rodas en Cíes, de los cuales 10 tuvieron que retirarse, lo cual puso de relieve el altísimo nivel de los participantes. Corrientes, oleaje y la dureza del océano abierto fueron algunos de los elementos adversos a los que tuvieron que enfrentarse los participantes en la travesía. Los nadadores resaltaron la dureza del tramo comprendido entre los kilómetros 5 al 8, y el paso entre la península de Monteferro y las islas Estelas.

La travesía islas Cíes-Baiona es la primera cita de la cuarta edición de la Triple Corona Illas Atlánticas 2026-2028, una de las pruebas de natación más duras y exigentes de España. Durante la jornada se desplegó en aguas de la ría de Vigo un amplio dispositivo de seguridad, integrado por 27 embarcaciones, 43 kayakistas, 3 motos acuáticas y cerca de 200 personas en tierra y mar, 2 médicos, 15 socorristas, 2 ATS, un puesto de Protección Civil do Val Miñor y una ambulancia medicalizada en la meta. La organización contó con la colaboración del Parque Nacional das Illas Atlánticas, Monte Real Club de Yates de Baiona, Gardacostas de Galicia, Asociación Búsqueda y Salvamento de Galicia, Liceo Marítimo de Vigo, Julio Verne Náutica, la Asociación de Socorristas Profesionales do Morrazo, Asociación Vodea, Protección Civil do Val Miñor, Guardia Civil del Mar, Eolo Náutica, Tierra y Multiaventura y PescaCíes.

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La Triple Corona Illas Atlánticas es un reto de carácter competitivo que consiste en tres pruebas de natación con un recorrido total de 57 kilómetros que se disputan en aguas de las Rías Baixas los tres próximos años, entre 2026 y 2028. Este evento deportivo es una de las citas de natación más importantes a nivel nacional.