Baloncesto
El Tifón Novobasket examina su verdadero nivel
La escuadra viguesa visita al Sigaltec arousano en el segundo partido de Copa Galicia
Segundo partido para el Novobasket, que se mide en Vilagarcía al Sigaltec. El cuadro arousano cayó en la primera jornada de esta fase previa ante el Oposita Marín Ence Peixegalego por 90-65. Los vigueses derrotaron al Ulla Oil Rosalía por 98-62, en un partido en el que la afición viguesa demostró que también tiene ganas de baloncesto masculino.
El Novobasket ha tenido muchos problemas para entrenar con normalidad. El técnico olívico, Yago Rodríguez,reconocía este sábado: «El equipo llega después de una semana un poquito más complicada porque hemos tenido jugadores enfermos. Parece que hemos tenido un pequeñito virus dentro. Aún no sabemos exactamente con qué plantilla o con qué jugadores disponibles vamos a contar para el partido en Vilagarcía».
A pesar de todas las complicaciones, acota: «Llegamos con la confianza de haber hecho un buen partido el otro día y con ganas de volver a hacerlo. Creo que Sigaltec va a ser un rival de más nivel y nos dará una información más realista del nivel de la liga. Es un equipo con mucho ritmo que nos va a salir a jugar de tú a tú. Esperamos poder estar a la altura en, quizás, el primer desafío más acorde a la categoría».
El miércoles se jugó el otro partido del grupo. El conjunto de Marín no tuvo problemas para doblegar al Ulla Oil Rosalía por un contundente 91-40. Si el Novobasket logra en la tarde de hoy la victoria, vigueses y marinenses se jugarán la semana que viene el liderato del grupo y, por lo tanto, la clasificación para la final.
PABELLÓN: Sara Gómez. HORA: 17:00
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