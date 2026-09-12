Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF, ante el plan de fertilidad para las jugadoras: "Ofrecemos todos los recursos para que cada mujer elija lo que necesita"

Defiende con convencimiento que el acuerdo es un paso histórico y hacia delante. Reyes Bellver (Madrid, 1983) es, en gran parte, la artífice de los cambios que está viviendo la selección femenina de fútbol y, por tanto, del plan de fertilidad que permite a las jugadoras y árbitras congelar óvulos. Aunque está abierta a escuchar las críticas constructivas, defiende el acuerdo como una herramienta más para que las mujeres puedan elegir cuándo y cómo ser madres, en caso de querer serlo durante su carrera deportiva.

¿Por qué este acuerdo es un punto de inflexión?

Es un acuerdo muy global, muy innovador, que intenta dar respuesta a peticiones de jugadoras de la selección absoluta femenina. Lo hemos tratado desde la Federación Española con un trabajo muy transversal de varios departamentos y desde la dirección general, para que llegue a cuantas más mujeres deportistas: selección absoluta de fútbol sala, árbitras de Primera División y nuestros empleados y empleadas de la Federación.

Dice que nace un poco de la selección absoluta. ¿Cómo se gestó? ¿Cuáles fueron las preguntas que recibió y qué cuestiones les hizo arrancar todo esto?

Sí, nace del diálogo constante que intentamos mantener especialmente con las capitanas desde la gestión y la dirección de la Federación, de ver qué necesidades, qué recursos, hasta dónde podemos llegar, siempre dentro de nuestras competencias como federación. Ya que las jugadoras no tienen una relación laboral con nosotros, sino que la tienen con los clubes, tratamos de llegar, sumar y aportar hasta donde podemos. Entonces, sí que mantenemos ese diálogo para ver qué recursos necesitan, dónde más podemos buscar, qué tipos de acuerdos pueden sumar para que, dentro de la libertad de cada jugadora o cada deportista, decida si le interesa, si no le interesa y si le puede aportar.

Las jugadoras no tienen una relación contractual directa con la Federación, solo algunas que son convocadas. ¿Con qué impedimentos se han encontrado a la hora de prestar este acuerdo? Porque entiendo que estaría bien que fuera para todas las jugadoras, pero al final la Federación no tiene potestad sobre todas ellas.

No hemos encontrado un impedimento en el sentido de que hemos trabajado siempre para las jugadoras de la selección porque entendemos que es también nuestra responsabilidad darles todos los recursos posibles. Y hacerlo mientras estén vistiendo la camiseta de la selección española. Hemos tratado de llegar hasta donde llega nuestra competencia, que es la selección. Por parte de las jugadoras, ningún problema.

¿Cómo ha sido el recibimiento de ellas?

Muy positivo, porque hemos tenido una presentación con la clínica a través de una ginecóloga. Han estado presentes, han participado ya en concentraciones para explicar el acuerdo porque, al final, creemos que lo más importante es que tengan la información. Es lo que nosotros podemos ofrecer y que lo expliquen, por supuesto, los profesionales que tienen conocimiento de lo que conlleva el acuerdo. También lo hacemos con otros acuerdos y patrocinadores, tratamos de que tengan la información y de ser muy transparentes con ellas. Así que el 'feedback' ha sido bastante positivo.

¿Qué jugadoras pueden beneficiarse de este acuerdo?

Engloba a las jugadoras de la selección absoluta de fútbol desde diciembre de 2025, desde que fueron campeonas de la Nations League, a las jugadoras que al menos han estado convocadas para dos partidos. Los tratamientos son completamente gratuitos para ellas, cubiertos por la Real Federación Española de Fútbol en cuanto a la vitrificación de óvulos, la congelación de óvulos, menos la parte del medicamento, que no podemos cubrir por normativa. Pero todo el resto del tratamiento, esas visitas, esas analíticas, todo lo necesario, está cubierto. Después, tenemos una serie de beneficios en el resto de tratamientos de la clínica porque trabajan con todo tipo de recursos: fecundación in vitro, método ROPA y una serie de necesidades que toda la medicina reproductiva y la salud reproductiva puedan necesitar ofrecer a una mujer. Ahí estaría cubierto por los beneficios. Para el fútbol sala, también sería para las jugadoras de la selección absoluta desde la firma del acuerdo, en abril de 2026, y para las árbitras de Primera División y asistentes también desde que entra en vigor el acuerdo.

Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF. / José Luis Roca

¿Cómo ha vivido estas semanas? Ha habido muchas deportistas que se han posicionado públicamente en contra del acuerdo.

Creo que siempre es interesante recibir críticas y, si son constructivas, obviamente mucho mejor. Creo que el debate siempre aporta, siempre es necesario, pero me gusta que, cuando expliquemos el acuerdo, como hemos hecho, pues, con el conocimiento del contenido, podamos recibir esas críticas o ese análisis o esos comentarios porque quizás también así podemos enriquecernos. Lo he vivido con mucha prudencia, en el sentido de que todavía no habíamos presentado nada. Entonces no se podía criticar o comentar algo que todavía no se había explicado. Ahora, siempre dentro de la confidencialidad, tampoco podemos dar mucha más información que esta porque ya los tratamientos son una relación jugadora-clínica y la Federación no tiene ningún tipo de involucración en esto. Podemos recibir cualquier crítica sobre cómo seguir mejorando como Federación y como institución y qué más podemos ofrecer, pero siempre con prudencia, recibiendo los comentarios y siguiendo trabajando.

La gran crítica se ha basado en que este plan no es una herramienta, sino una manera de postergar la maternidad hasta que las jugadoras afronten el final de su carrera.

Pues creemos que es lo más importante. Nosotros, al final, lo que queremos es sumar con más recursos, pero es importante que se conozca que ya hay otros recursos. Ya hay una protección a la maternidad, ya tenemos una normativa garantista, ya tenemos una protección por parte de la FIFA y de la Federación Española a través de nuestra normativa. Si una jugadora se queda embarazada, hay un convenio colectivo de fútbol profesional femenino en nuestro país que está en vigor y que protege la maternidad, protege el embarazo, la lactancia y las medidas de conciliación. Nosotros, desde 2023, como Federación, fuimos también pioneros en establecer unos paquetes de conciliación para las jugadoras que tenían hijos menores de dos años, para que estén durante la concentración en el mismo hotel sin ningún tipo de coste con un familiar, ya sea su pareja o el familiar que deseen. Esto lo estamos manteniendo tanto en la Eurocopa como ahora para Brasil. Seguiremos hablando con ellas para ver qué más podemos ofrecer, pero ya tenemos unas medidas que engloban diferentes áreas muy importantes de la mujer y de la mujer, en este caso, deportista y futbolista.

Entiendo que para la RFEF, entonces, la idea es que sea una herramienta más, como el plan de conciliación.

Ahí es muy importante ofrecer todos los recursos que tengamos en nuestra mano para que cada mujer elija lo que necesita, aunque solo sea tener información, porque al final creemos que la información es muy importante y la información siempre suma.