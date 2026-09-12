Marnatura conquista la medalla de plata y el trofeo Corintians en el Mundial de J70

Resultado histórico del Marnatura en el Mundial de J70, que se ha celebrado en Cascais. El barco de José Luis Freire, con su hijo Enrique a la táctica, Luis Bugallo de caña y Yago Osuna, Alfonso Crespo e Ignacio Albo como tripulantes, ha logrado la medalla de plata, por detrás de Brasil, y el trofeo Corintians como primer barco amateur.