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Marnatura conquista la medalla de plata y el trofeo Corintians en el Mundial de J70

El Marnatura, en una regata anterior.

El Marnatura, en una regata anterior.

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R. V.

Resultado histórico del Marnatura en el Mundial de J70, que se ha celebrado en Cascais. El barco de José Luis Freire, con su hijo Enrique a la táctica, Luis Bugallo de caña y Yago Osuna, Alfonso Crespo e Ignacio Albo como tripulantes, ha logrado la medalla de plata, por detrás de Brasil, y el trofeo Corintians como primer barco amateur.

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