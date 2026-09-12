Vela
Marnatura conquista la medalla de plata y el trofeo Corintians en el Mundial de J70
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Resultado histórico del Marnatura en el Mundial de J70, que se ha celebrado en Cascais. El barco de José Luis Freire, con su hijo Enrique a la táctica, Luis Bugallo de caña y Yago Osuna, Alfonso Crespo e Ignacio Albo como tripulantes, ha logrado la medalla de plata, por detrás de Brasil, y el trofeo Corintians como primer barco amateur.
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