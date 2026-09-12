Martín de la Puente, con la miel en los labios en Estados Unidos

No desmaya en su permanente empeño Martín de la Puente, aunque se vea obligado una y otra vez a reiniciar la escalada cuando ya cree estar acariciando la cima. El vigués se va de Nueva York aún sin un Grand Slam individual y sin poder repetir título de dobles en el Abierto de Estados Unidos, donde ganó en 2022. Tokito Oda y Alfie Hewett, números uno y dos del mundo en el tenis en silla de ruedas, han vuelto a cruzarse en el camino del número tres. Raramente se ha visto en el mundo de la raqueta una jerarquía tan definida entre los primeros. Martín afronta la frustración que a otros rinde con un coraje que alivia su dolor. Le queda el Masters como gran cita antes de clausurar el año. Y en 2027 volverá a intentarlo. Oda y Hewett lo saben.

El japonés fue el primer rival en la jornada del viernes, en semifinales del cuadro individual. Oda había viajado a Flushing Meadows dispuesto a convertirse en el primer tenista en silla que conquista los cuatro ‘grandes’ en un año (Hewett lo ha impedido este sábado al vencer por 6-0 y 7-6). De la Puente, que le ha ganado una vez en este 2026, en Brasil, arrancó bien en cada set. Pero no pudo superar las reacciones de su rival, que se impuso por un doble 6-4. Oda ya lo había superado en la final del Open de Australia y en las semifinales de Roland Garros y Wimbledon.

Horas después De la Puente regresó a la pista, junto a Ruben Spaargaren. La pareja con la que en 2025 ganó su segundo 'grande', en Wimbledon. Los adversarios eran, en esta ocasión, los británicos Hewett y Gordon Reid. Ellos se habían encargado de anular a Oda, asociado con Gustavo Fernández, en semifinales.

De la Puente y Spaargaren ganaron el primer set 6-2 y encararon el segundo set con un 3-2 y break a favor. Pero el neerlandés, al servicio, falló tres derechas, los británicos reaccionaron (3-6) y en el super tie break, tras el 4-4 inicial, resolvieron mejor (7-10).