Derrota del Conservas Orbe Zendal Porriño ante el Elche

Hay detalles que tal parezcan menores pero resultan significativos, capaces de compendiar la trama de un partido. En el minuto 15 Isma Martínez ya había alineado a sus tres pivotes, Benaches, Prelchi y Campo. No por el escaso rendimiento sino por la necesidad de distribuir esfuerzos. Un plan que había diseñado para aplicar a toda su plantilla. Aunque le haya resultado doloroso, el entrenador morracense renunció en cierta medida a este sábado para invertir en el próximo miércoles.

No es la primera vez que Isma debe priorizar la gestión de sus recursos durante su largo mandato en el Conservas Orbe Zendal. Lo ha hecho pensando en la permanencia y cuando el calendario se le ha atiborrado por la clasificación europea. Le han influido las lesiones y otras contingencias. En esta ocasión confluyen estructura y coyuntura.

El Conservas Orbe Zendal Porriño inicia ciclo, con muchas secundarias convertidas en protagonistas y muchas jóvenes obligadas a madurar. El calendario frenético –tres partidos en siete días– se combina con ausencias y malestares. Isma sabe que su escuadra no compite por lo mismo que el Elche, que había afianzado su candidatura al título con su victoria inicial en cancha del Rocasa.

No es que se asumiese la derrota, pero el equipo porriñés no buscó la victoria a cualquier precio. Isma declaró sus intenciones con un siete plagado de adolescentes: María Rodríguez, Adriana Rial, Delfina Ojea, Iria Benaches... Luego fue introduciendo a jugadoras más cuajadas, como Bruna o Zsembery. Pero el partido ya se había torcido sin remedio. El Elche encontró rápidamente en seis metros la herida por la que hacer sangrar a la abierta defensa louriñesa. En ataque se sucedieron pérdidas, infracciones y lanzamientos fallados por precipitación o imprecisión. El 9-2 del minuto 18 era ya casi la sentencia.

El intercambio posterior hasta el descanso concedió algo de oxígeno al Orbe Zendal, que incluso se permitió el tuteo a la vuelta del descanso. Cualquier intento de épica, y con mínimas opciones de éxito, hubiera exigido un desgaste que Isma no estaba dispuesto a permitir. El objetivo inicial es asentarse en zona tranquila y la visita del Lanzarote a O Porriño el miércoles debe contribuir a ello.