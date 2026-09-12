Un gol de Andrea Alvite elimina al Bembrive de la Copa de la Reina

La maldición de la “ex” es tan real como la Ley de Murphy. Y el quinteto que dirige Santi Rodríguez acabó pagándola. Andrea Alvite (Pontevedra, 2004), fichada en enero de 2023 por el Bembrive y que jugó con el quinteto vigués hasta el final de la 23/24 firmó el definitivo 3-2 que eliminó al conjunto verde, tras un partido tan intenso como emocionante.

Aunque el equipo vigués se puso por delante (Clau, como siempre), el equipo de Raúl Jiménez supo remontar para irse al descanso con ventaja. Aunque Daniela, que cuajó un notable partido, llevó las tablas en la segunda mitad, las marinenses se llevaron el primer derbi provincial de la temporada.

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El equipo vigués inicia el campeonato liguero (grupo 1 de Segunda División) este sábado contra el Valdetires Ferrol (19:00 horas, Polideportivo municipal Vicente Álvarez).