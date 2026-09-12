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Fútbol sala

Un gol de Andrea Alvite elimina al Bembrive de la Copa de la Reina

Clau, en un partido de la pasada temporada.

Clau, en un partido de la pasada temporada.

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R. V.

La maldición de la “ex” es tan real como la Ley de Murphy. Y el quinteto que dirige Santi Rodríguez acabó pagándola. Andrea Alvite (Pontevedra, 2004), fichada en enero de 2023 por el Bembrive y que jugó con el quinteto vigués hasta el final de la 23/24 firmó el definitivo 3-2 que eliminó al conjunto verde, tras un partido tan intenso como emocionante.

Aunque el equipo vigués se puso por delante (Clau, como siempre), el equipo de Raúl Jiménez supo remontar para irse al descanso con ventaja. Aunque Daniela, que cuajó un notable partido, llevó las tablas en la segunda mitad, las marinenses se llevaron el primer derbi provincial de la temporada.

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El equipo vigués inicia el campeonato liguero (grupo 1 de Segunda División) este sábado contra el Valdetires Ferrol (19:00 horas, Polideportivo municipal Vicente Álvarez).

3. Ence Marín (2+1): Ana Sofía Pinto; Ana González, Ceci Puga, Lara Rodríguez (1), Inés Mayán -cinco inicial-, Lucía Souto “Kiko” (1), Andrea Alvite (1), Carolina Agulla, Pili Viñas, Jessi Motato “Café”, Naiara Martínez; Iris Acevedo (Nerea Cuquejo, min. 63), .

2. Bembrive FS (1+1): Patri Arruti, María González, Laura Centeno, Antía Boullosa, Clau (1) -cinco inicial-, Daniela Rodríguez (1), Lucía Casal “Luca”, Jessi Lores y Amelia Cobelas.

Goles: 0-1 (min. 5), Clau. 1-1 (min. 5), Lara. 2-1 (min. 16), Kiko. 2-2 (min. 22), Daniela. 3-2 (min. 25), Alvite.

Árbitros: Álvaro Sobral (Pontevedra) y Rafael Alberto Tovar (Santiago). Amonestaron a la local Ana González, a las visitantes Arruti, Cobelas y Boullosa y al técnico verde, Santi Rodríguez.

Incidencias: Primera eliminatoria de la Copa de la Reina 26/27. Polideportivo municipal de A Raña, en Marín. En el descanso, Lucía Casal fue trasladada a un centro médico para pasar diversas pruebas por un golpe en la cabeza en una acción con Ceci.

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