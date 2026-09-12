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Alfonso Moro y Unha carreira para Mauri, este domingo en el puerto pesquero de Vigo

Salida de la pasada edición.

Salida de la pasada edición. / Pedro Mina

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R. V.

El puerto pesquero de Vigo acoge este domingo (10:00) la XV 10 Kms Alfonso Moro, prueba que consta de dos vueltas al circuito. La de una sola vuelta se denomina 5 Kms Unha carreira para Mauri. Organiza el Club ADN Runners-Telmo Peluqueros con la colaboración de la Autoridad Portuaria olívica.

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