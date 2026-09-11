Martín de la Puente cae ante Oda en las semis del US Open
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Martín de la Puente ha sucumbido en las semifinales del cuadro individual de tenis en silla del US Open. Lo hizo contra su gran bestia negra en los Grand Slams de este 2026. Tokito Oda superó al vigués con un doble 6-4 que lo eliminó, tal como sucedió en la final del Open de Australia y en las semifinales de Roland Garros y Wimbledon. El poderío del japonés, número 1 del mundo, volvió a ser un muro para el jugador vigués. Horas después iba a disputar la final de dobles junto a Ruben Spaargaren ante los ingleses Hewett y Reid.
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