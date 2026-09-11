El Doctor Faus y la medicina del mar: una historia de la travesía Cíes-Baiona

«La cojera es un impedimento para la pierna, no para la voluntad», sostiene Fausto Afonso en sus conferencias. Exhibe su vida como evidencia. La displasia bilateral de cadera le acompaña desde el nacimiento, dislocándole el andar y arrimándolo al dolor. Algunos días le basta el bastón. Algunos días se recuesta sobre la silla de ruedas. Nada lo frena. La discapacidad, a la vez que lo condiciona, ha curtido su temple en el desafío cotidiano. Polifacético e hiperactivo, hoy se probará en la travesía Cíes-Baiona. «El agua no estará fría. Es el mayor miedo que tenía», bromea el tinerfeño, acostumbrado a mirar a los ojos de lo que teme.

Fausto, en fin, ha superado los 33 en plenitud. Trabaja como médico de atención primaria. Atiende a la plantilla del CD Tenerife. Sus 188.000 seguidores en Instagram lo conocen como Doctor Faus; un House en la renquera pero sin sarcasmo ni amargura, que los aconseja. En 2023 un exoesqueleto, sosteniéndole las piernas, le permitió estrenarse como cirujano. Ha fundado la ONG Atletas Sin Fronteras. A todo le contagia el optimismo de su dulce acento canario.

El deporte también apuntala su empeño. «La natación me dio la vida», agradece. Este amor no surgió de un flechazo. Fue la actividad que le recomendaron de niño para fortalecer su endeble cuerpo. «Casi que aprendí a nadar antes que a caminar debido a mi dificultad», asegura.

La sucesión de largos, sin embargo, le aburría. La piscina quedaba además lejos de casa. Fausto no perseveró. Quiso probar fútbol, kárate, baloncesto... «Me lo negaron. La exclusión me llegó de golpe». Del enclaustramientó, la tristeza y la obesidad lo rescató el recuerdo de aquella ligereza que sentía en el agua. «Con 14 o 15 años me reencontré con la natación. Me resultó fácil. Como había aprendido de pequeño, conservaba esa habilidad biomecánica. Descubrí que se me daba muy bien. Ahí fue cuando me obsesioné con este maravilloso deporte».

En la alta competición

Fausto se impulsa sólo con los brazos y el tronco, sin batir las piernas. Esa característica lo etiqueta como S7 en la calificación paralímpica. Ha conquistado títulos y ha sido miembro del equipo nacional. Sus obligaciones profesionales le han obligado ahora a dejar la alta competición. Las aguas abiertas han ocupado esa necesidad de exprimirse la musculatura igual que la mente.

Fausto, durante una travesía. / Archivo personal

«Ha sido un paso bastante natural. Ya comencé a realiza retos mientras acudía a Campeonatos de España. Me apetecía realizar travesías por las islas Canarias. Se convirtió en algo extra para mis entrenamientos en piscina y ahora me ha enganchado más». Se estrenó en la Alcavarán, de 3 km. Sigue acudiendo a cada edición, ampliada a la distancia de 9 km, como una tradición personal. En realidad, acumula decenas en diferentes latitudes y de superiores distancias. «¿El número? No sabría decir. Decenas. Me encanta. Yo me siento libre en el mar».

Esta Cíes-Baiona de hoy no será su primera experiencia en la ría de Vigo. Participó en otra, también con salida desde Rodas. Se le ha quedado grabada la gelidez y de ahí su felicidad al comprobar la previsión inminente de 18-19 grados. «Aquella vez estaba a 10. Fue horrible, muchacho».

–¡Pero esto qué es! –recuerda haber pensado en las brazadas iniciales.

Un temblor pasajero. La abjuración forma parte de su proceso. «Cuando me apunto a una travesía, meses antes, estoy motivado. Cuando quedan dos semanas me siento un ‘tolote’ y en el barco, camino de la salida, me arrepiento totalmente. Luego, nadando, entro en trance y se me olvida todo. Cuando llego a meta es una pasada».

Foto de familia de los participantes en la travesía, reunidos este viernes. / Triple Corona

Así que se sobrepuso a aquel escalofrío vigués –«lo disfruté, lo volvería a hacer»– como al ardor de las carabelas portuguesas, que lo han aguijoneado en tres ocasiones. «Cuando se añaden factores externos, el cuerpo te dice: ‘Abandona, sal, qué necesidad’. Ahí está la cabeza replicando que no. Es lo que te vibra, lo que te gusta».

Fausto, aunque ya advierte que «nunca hay que fiarse del mar» ni descartar una corriente traicionera que te desfallezca, aguarda los 15 km de la Cíes-Baiona «muy disfrutones, sin grandes dificultades. Es una travesía que uno vive con ganas e ilusión». La encara, también, como «toma de contacto con la Triple Corona». El nuevo ciclo se completará con las travesías de Sálvora (19 km) en 2027 y Ons (23 km) en 2028. «Me apunté pensando en eso. Justo he estado viendo que el trofeo es como un puzle de tres piezas. Esto hay que completarlo como sea».