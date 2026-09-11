La Boot Camp calcula dos millones de retorno

El Desafío Boot Camp ya descuenta las hojas del calendario. Su duodécima edición se celebrará el domingo 4 de octubre. En Samil, como siempre desde 2015 salvo aquella versión como reto vitual a causa del Covid. Duodécima edición, cifra cabalística en un evento que asombra en sus números.

David Suárez, CEO de Diesemm, recuerda la genésis de la criatura. «Creíamos que en aquel momento el auge del running, que ahora está pegando otro tirón, estaba llegando a su techo. La gente buscaba otras experiencias y se estaba poniendo de moda el crossfit». Otro fue, sin embargo, el modelo finalmente escogido. «En Canadá y los países nórdicos había un deporte llamado OCR»; o sea, carreras de obstáculos. La Spartan Race, una franquicia de alcance mundial, acababa de instalarse en España.

–¿ Por que no en Vigo? –planteó Suárez a su gente.

«Nos reunimos con un grupo de profesionales y nos lanzamos a la aventura. Montamos treinta obstáculos por el arenal de Samil con toda la inconsciencia que teníamos», relata, divirtiéndose en el recuerdo.

La ingenuidad se ha revelado a la postre inspiración. No han aumentado mucho los obstáculos. No procede. El número se ha estabilizado en 36. Cierto que se distribuyen por el maravilloso ecosistema de Samil: el arenal, las instalaciones deportivas del paseo, el pinar... «Suponen entre 105 y 110 horas de trabajo efectivo de montaje, en el que participan 120 personas, y 50 horas de desmontaje, con 90 personas», cuantifica. Sumando empleados y voluntarios, serán 200 el día de la competición.

Todo esta estructura se ha diseñado para la exigencia y el entretenimiento. La división por categorías facilita la participación individual o en grupo de amateurs o competidores de élite que buscan puntuación en las ligas OCR Galicia y OCR World Championships. Se habilita también un circuito adaptado para los más pequeños.

Por la prueba han pasado 20.000 corredores. La oferta ha permitido alcanzar el tope de inscritos ya desde hace tiempo. Aquellos 236 corredores de la primera edición se han convertido en 2.000, organizados en tandas de 120 cada 15 minutos para evitar tapones. También el millar de espectadores de aquel 3 de octubre de 2015 se ha multiplicado hasta los 30.000 habituales. «Vigo espera la Boot Camp», celebra Suárez. «Se ve en los gimnasios durante estas semanas, con muchos preparándose. Esto no es para supercachas, sino popular».

Visitantes foráneos

Su prestigio ha trascendido las fronteras olívicas. El 40% de los inscritos procede de fuera de Galicia; entre ellos, 200 portugueses y algunos extranjeros más. En Diesemm han cuantificado en 700 las pernoctas de los visitantes. Y un retorno de cerca de dos millones de euros evaluando el gasto de cada uno y conceptos como el valor de marca e imagen. «El dato que más me gusta es que más de 45 empresas locales son proveedoras nuestras», se ufana Suárez.

Uno de los obstáculos en 2025. / Alba Villar

Admite el CEO que «cualquier tipo de evento tiene un impacto, por mínimo que sea». Su organización intenta paliar el suyo. A la política de plásticos cero se le suma el proyecto CoRRRes, que fomenta la reforestación de los montes vigueses mediante la plantación de entre 300 y 400 árboles en cada actuación. Coruxo se ha beneficiado de la iniciativa en las campañas más recientes. «Estamos contentos de aportar a la ciudad lo que la ciudad nos ha dado», establece Suárez. Sólo O Marisquiño supera el impacto de la Boot Camp entre las pruebas deportivas olívicas. «Es un evento de Vigo para Vigo».