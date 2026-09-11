El Orbe Zendal Porriño visita a un coco en un arranque liguero frenético

El Conservas Orbe Zendal ha iniciado la temporada en División de Honor a la vez que un ciclo en su trayectoria. Aunque Abel Estévez e Isma Martínez aseguren la identidad del proyecto en despacho y banquillo y aunque la plantilla conserve un núcleo, el equipo louriñés abre una etapa cuyo alcance es todavía difícil de calibrar. Algunas adultas deben asumir mayor protagonista, tras la marcha de piezas clave, y algunas adolescentes deben madurar. La escuadra que bordeó el título de la European League y quedó cuarta en Liga en 2025, sobreviviendo al convulso ejercicio posterior, aún está asentando sus nuevas bases. Consolidarse en la zona media-alta de la tabla es el primer paso. Este inicio frenético, con visita este sábado al Elche, somete la plantilla a una presión prematura. Isma, que debe gestionar bajas, gestionará sus recursos alargando la mirada.

El debut ante el Morvedre (27-19) aporta, de entrada, serenidad. "El primer partido para nosotras era fundamental. Hemos estado muy bien y muy mal por tramos", reconoce Isma. Su equipo pasó de dominar por 13-5 a que el rival atacase para empatar con 17-16. "Nos hace ver que el equipo todavía es irregular. No es capaz de sostener esfuerzos de alta intensidad durante un tiempo prolongado. Tenemos que trabajar en eso. Pero con punto de partido es un resultado maravilloso. Las sensaciones de los primeros veinte minutos y de los quince últimos son buenísimas. La gente ha estado muy disciplinada en el plan de partido, que es algo que siempre cuesta más cuando vienen mal dadas".

"Es cierto que la gente forzó para estar", matiza. "No nos da para jugar tres partidos en siete días. Prelchi sólo pudo defender, Mallo jugó menos seguramente de lo que tendrá que jugar durante la temporada y María apenas jugó después de estar parada diez días por una microrrotura. Nos faltan Kimberly y Laguna (con lesiones de larga duración). De una plantilla de catorce partir con dos menos ya es complicado. Se ha hecho una pretemporada muy difícil y compleja. Sacamos el primer partido con jugadoras casi todas del año pasado. Muchas tenían ficha del filial y han dado un paso adelante, caso de Iría Benaches, Aroa, Adriana Rial, que hizo un partidazo… Ese es el camino. A veces tienes para competir muy arriba y otras veces tienes que formar, construir. Estamos curados de espanto. Es lo que nos toca hacer y hasta dónde nos dé para llegar".

En el Esperanza Lag, Prelchi probablemente vuelva a limitarse a la defensa. La mano lesionada no le permite realizar recepciones. Isma planea que María prolongue su estancia en pista. Necesita a todas para competir contra un Elche que ganó en su casa (26-31) a un Rocasa que venía de batir al Bera Bera en la Supercopa de España disputada en Vigo. "Vamos a intentar ganar a un Elche que es sin duda una de las mejores plantillas de la competición si no la mejor. Han retocado muy bien el equipo, además en los puestos que necesitaban. Tienen una primera línea potentísima, con muchísimo gol. Es una de las canchas más complicadas. Pero nosotras tenemos que intentar competir contra todo el mundo hasta donde nos llegue"".

Mallo, ante el Morvedre. / Jose Lores

"No nos acaba de sorprender", comenta del resultado en Canarias. "Son dos plantillas muy fuertes. Rocasa venía de realizar un esfuerzo muy grande el fin de semana. Son muchos partidos en muy poco tiempo y hay que gestionarlos de la mejor manera posible". Habla del rival, pero sobre todo de sí mismo. Sabiendo que, en principio, no aspiran a iguales alturas que el Elche, el entrenador morracense incluye también en su plan la cita contra el Lanzarote. "El miércoles tenemos otro partido clave con lo cual no podemos hacer locuras. Tenemos que intentar competir con una rotación amplia. Si somos capaces de rascar algo, perfecto. Si no, intentaremos llegar lo más enteras posibles".