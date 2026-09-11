El Bembrive visita al Marín para marcar territorio hacia el ascenso

El Bembrive FS disputa su segundo partido oficial de la temporada, tras el de la Copa Galicia, frente a otro aspirante al ascenso, el Ence Marín, en A Raña este sábado (17:00 horas).

La Copa de la Reina es ahora el objetivo inmediato o, al menos, su paso inicial. El sorteo federativo, por proximidad geográfica, deparó que la eliminatoria, a partido único, se juegue en el polideportivo municipal de A Raña. Así que para Santi Rodríguez y su nueva plantilla es un primer reto de relevancia a siete días del inicio liguero contra el Valdetires Ferrol.

El choque contra el Ence Marín tiene alicientes extra. Al club marinense ha regresado Jessica Motato, “Café”, tras un año en Vigo. Continúa Lucía Souto, “Kiko”, que estuvo media campaña en el conjunto vigués años atrás y Raúl Jiménez, su entrenador, ha fichado a Andrea Alvite, que pasó por las filas verdes.

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La primera ronda da billete para una segunda eliminatoria, también a un solo encuentro, ya con presencia de los equipos de Primera División Iberdrola el 3 o 4 de noviembre.