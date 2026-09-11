Todo preparado para la travesía Cíes-Baiona, con 170 participantes de 11 países

Ya están en Baiona el grueso de nadadores, 170 deportistas de 11 países, que mañana sábado disputarán en aguas de la ría de Vigola travesía a nado Cíes-Baiona, la primera prueba de la cuarta edición de la Triple Corona Illas Atlánticas 2026-2028, una de las travesías a nado más duras y exigentes de España. La prueba saldrá desde la playa de Rodas, en Cíes, y se adentra 15 kilómetros en la ría, hasta la meta ubicada en la playa de Ribeira, en Baiona. La previsión meteorológica anuncia un día con soleado y temperaturas exteriores que podrían alcanzar los 30º, viento suave, oleaje con una altura entre 0.5 y 1 m y una temperatura del agua en torno a los 16º-18ºC.

Del total de participantes, 132 son hombres y 38 mujeres con edades comprendidas entre los 17 y los 69 años, procedentes de 13 comunidades autónomas: Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias, País Vasco, CastillaLeón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña, Murcia, Andalucía, Navarra e Islas Canarias, y también de Portugal, Finlandia, Brasil, Andorra, México, Venezuela, Italia, Ecuador, Suiza y Ucrania.

Imagen de una edición anterior. / Triple Corona

Un total de 15 nadadores participarán en la categoría sin neopreno (3 mujeres y 12 hombres). La participante más joven es la viguesa Uxía Martínez García, de 17 años, mientras que el nadador más veterano es el gijonés Antonio Ignacio Álvarez Díaz, de 69 años. El club con mayor representación será el Máster Torrijos de Toledo, con más de 20 nadadores inscritos. La prueba podrá seguirse en directo a través de la página web www.anubesport.es, Eventos, Triple Corona Illas Atlánticas e Ir al evento principal.

Un amplio dispositivo

Durante la travesía se desplegará un amplio dispositivo de seguridad formado por 27 embarcaciones, 43 kayakistas, tres motos acuáticas, dos médicos, dos enfermeros, 15 socorristas, dos técnicos en emergencias sanitarias, una ambulancia medicalizada en Baiona y cerca de 200 personas en tierra y mar. Habrá un puesto de Protección Civil do Val Miñor en la llegada. Para velar por la seguridad de los nadadores, la organización contará con la colaboración del Monte Real Club de Yates de Baiona, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil del Mar, Asociación Búsqueda y Salvamento de Galicia, Liceo Marítimo de Bouzas, Tierra y Multiaventura, Eolo Náutica, Asociación Profesional de Socorristas do Morrazo, Protección Civil do Val Miñor, Asociación Vodea, Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia y PescaCíes.

Mapa de la travesía. / Triple Corona

Los nadadores tendrán unos tiempos límite de paso en los kilómetros 4 y 8 y un límite para completar la prueba de seis horas y media. Además, la organización contará con más de 100 mantas térmicas, cerca de 1.000 aguas, 600 piezas de fruta y más de 600 geles y barritas energéticas para los nadadores. De acuerdo con los planes de la organización, el pistoletazo de salida se dará a las 08:35 horas en la playa de Rodas, en las islas Cíes, con la salida del primer grupo (lento) integrado por 41 nadadores. El segundo, con 21 nadadores, lo hará a las 09:00 horas; el tercero con 44,, a las 09:25 horas. El cuarto, con 34 nadadores, saldrá a las 09:50 horas; el quinto, con 20 participantes, a las 10:15 horas. El último, el más rápido formado por 10 nadadores, tomará la salida a las 10:35 horas.

Desde ahí los nadadores se dirigirán hacia la isla Sur de las Cíes, a 4 km de distancia, donde estará situado el primer barco de avituallamiento de la travesía, a la altura de Punta Xesteira, donde los nadadores podrán reponer fuerzas con bebidas y comida (plátanos, barritas energéticas y geles). El segundo barco de avituallamiento estará situado en el kilómetro 8, antes de llegar al paso entre la península de Monteferro y las islas Estelas y, el tercero, en el kilómetro 12, dentro de la bahía de Baiona. A partir de aquí, les quedarán tres kilómetros antes de llegar al punto de meta situado en la playa de Ribeira, en Baiona, pasando antes por la réplica de la carabela La Pinta. Se calcula que el primer nadador en llegar culmine la prueba en cuatro horas (hora aproximada de llegada del primer nadador: 14:15 horas), pero se estima que el resto de participantes puedan prolongar su esfuerzo durante cinco o incluso seis horas más. En el caso de las que las condiciones meteorológicas sean adversas, la organización tiene previsto un recorrido alternativo dentro de la bahía de Baiona de 15 km con salida y llegada en la playa de Ribeira.

Actividades paralelas

Hoy viernes a partir de las 18:00 horas, se celebrarán charlas y degustaciones de D.O.P. Queso Tetilla en el Parador de Turismo de Baiona dirigidas a los participantes, familiares y acompañantes. Además, la organización de la Triple Corona Illas Atlánticas pondrá de nuevo en marcha diversas acciones medioambientales. Se celebrarán diversas actividades paralelas para los familiares y acompañantes como una visita guiada a las islas Cíes. También se hará una limpieza de la playa de Rodas y se organizará un concurso de fotografía para escoger las tres imágenes de las islas Cíes. Asimismo, para completar la prueba de la Triple Corona Illas Atlánticas 2026, está prevista una cena con la entrega de distinciones y sorteo de regalos en el Paseo de Ribeira, a partir de las 20:30 horas, con una degustación de productos con denominación de origen gallego.