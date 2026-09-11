El Guardés va a por su segunda victoria en Sagunto

El Atlético Guardés busca continuar la Liga con su segunda victoria. Las de José Ignacio Prades viajan a Sagunto, Valencia, para disputar este sábado (19:30) la segunda jornada liguera ante el Morvedre. La comitiva sigue echando de menos a África Sempere y María Cobo, a las que se suma ahora la baja de Elena Martínez tras lesionarse en el calentamiento del partido del pasado miércoles.

El equipo miñoto llega buscando mantener la fórmula que tan bien le está funcionando en este inicio competitivo. Una defensa sólida y un ataque atento y bien definido le permitieron este miércoles imponerse con rotundidad al Grafometal La Rioja (29-17). La precisión de las goleadoras Serrano, Hauptman y Cacheda, así como la tenacidad de las defensoras Palomo o Solla fueron las claves.

Presentaciones en el Guardés-La Rioja. / Lino Escurís

La semana inicial de competición, así, ofrece ya una carga de kilometraje importante. El equipo ha tenido que salir en autobús este jueves, escasas 24 horas después de finalizar su primer partido, para llegar a la ciudad valenciana este viernes al mediodía y disponer de esta manera de una última jornada de entrenamiento. La noche de descanso limita los daños del viaje. La convocatoria llega a las 15, aunque José Ignacio Prades solo contará con 14 jugadoras disponibles para las rotaciones.

María Cobo continúa sin poder aportar en las pistas, completando las últimas semanas de recuperación de su operación de ligamento cruzado, y tampoco esta semana puede contar el equipo con África Sempere por motivos de salud. Pero además, a ellas se une también la baja de Elena Martínez, quien en el calentamiento previo al partido del miércoles sufrió una caída desafortunada y se lastimó la rodilla derecha. La lateral ha viajado este jueves, si bien deberá permanecer en el banquillo, a la espera de realizar pruebas médicas durante la semana que viene que concreten el alcance de su lesión y estimen un tiempo aproximado de rehabilitación.

Con estas condiciones visita el Guardés a un Morvedre con ganas de puntuar por primera vez esta temporada, tras quedarse lejos de hacerlo en la primera jornada en casa del Conservas Orbe Zendal Porriño (27-19). El proyecto de la exmiñota Cristina Cabeza se ha reforzado durante el verano con nombres de peso como Marta Regordán, Noelia Amores o Sandra Radovic (también con pasado en A Sangriña), además de mantener el grueso de su plantilla de la pasada campaña. En la última visita del equipo miñoto al pabellón valenciano, la jornada final de la fase regular liguera de la pasada temporada, el choque terminó con reparto de puntos (23-23).

"El Morvedre compite muy bien"

El entrenador del Guardés, José Ignacio Prades, juzga al Morvedre como un duro rival. El de Petrer destaca que las de Sagunto terminaron la pasada temporada “con una dinámica muy positiva, ya que acabó siendo uno de los equipos más en forma y más peligrosos”, a lo que se suma el hecho de que “se ha reforzado muy bien para esta nueva temporada y ha crecido muchísimo”. El técnico ha subrayado además que, a pesar de la derrota de la primera jornada, el conjunto valenciano “ha realizado una pretemporada de muy buenos resultados y sensaciones, siendo competitivo prácticamente en todos los partidos”, y situando a su plantilla desde el primer momento en un nivel de exigencia que hace, a su parecer, que el René Marigil vaya a ser “una de las pistas más complicadas” del curso.

Prades estima por normal general que “jugar fuera de casa siempre te va a exigir un plus más”, si bien en el caso del Morvedre espera un partido especialmente “duro y complicado”, en tanto es un equipo “que compite muy bien, sobre todo en casa, que tiene muy buena plantilla y que sabe muy claro a lo que juega”. No tiene duda en que las suyas deberán darlo todo ante un rival que “ansía conseguir esos dos puntos”, en definitiva.