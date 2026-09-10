Victorioso debut en el Mundial de la España de Julio Vilas

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas se estrenó en el Mundial de Ottawa (Canadá) con una victoria frente a Colombia (83-54). Destacó el ferrolano Manu Lorenzo con 22 puntos. Julio Vilas, de Sabarís, también forma del combinado español. De noche en horario Español debutaba contra la anfitriona Canadá la selección femenina, con la viguesa Vicky Vilariño en sus filas.