Baloncesto en silla de ruedas
Victorioso debut en el Mundial de la España de Julio Vilas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas se estrenó en el Mundial de Ottawa (Canadá) con una victoria frente a Colombia (83-54). Destacó el ferrolano Manu Lorenzo con 22 puntos. Julio Vilas, de Sabarís, también forma del combinado español. De noche en horario Español debutaba contra la anfitriona Canadá la selección femenina, con la viguesa Vicky Vilariño en sus filas.
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- Rafael Louzán se pronuncia sobre las opciones de Vigo para el Mundial 2030, a pocas semanas del examen de la FIFA
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- Casi 17 años de prisión para el hombre que intentó quemar viva a su expareja en Vigo
- Reclaman los recibos del agua de diez años a 200 vecinos de Gondomar bajo amenaza de corte de suministro
- La gran fiesta de Portugal que cumple 200 años a media hora de Galicia: seis días de música, fuego y tradición