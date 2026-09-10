Y no partirán: el feliz balance del Vigo 3x3 al final del verano

«Me quito el sombrero», exclama el presidente del Vigo 3x3, Luis Ángel Guimeráns, Guime. Pudiera chocar, ahora que se anticipan los escalofríos otoñales. Guime valora así, destapándose, la actuación de sus equipos en la campaña de su modalidad baloncestística. El verano ha concluido aunque el calendario oficial lo alargue hasta las 2:05 del día 23 de este septiembre, cuando el día y la noche se igualarán en el equinoccio. Llegó el final pero no parte el Vigo 3x3 como cualquier veraneante. Lo suyo es quedarse. Guime bulle en ideas y ambiciones. Precisa apoyos.

Tercer año activo del Vigo, el segundo club gallego específico del 3x3 en fundarse tras el Boiro. Aunque la escuadra femenina haya disputado también dos ediciones de la Liga de Invierno, todo se agita en el estío. Al Vigo se le duplica la identidad, uniéndose los hombres. La realidad en ambos frentes ha sido bien distinta.

Formación masculina del Vigo 3x3 en O Marisquiño. / Vigo 3x3

Las lesiones han lastrado a las mujeres ya desde enero, cuando la capitana, María Lago, se rompió el cruzado.La estrella del combinado, Raquel Asensio, sufrió un esguince cervical en un accidente de tráfico antes de la Copa de julio en Tenerife. Exigencias laborales han provocado otras ausencias como las de Claudia Calvelo, pendiente de la lista del Sergas.

"De tú a tú"

Las sustituciones en la plantilla, en consecuencia, han sido constantes. A O Marisquiño, la cita que el club considera central por calidad y hogareña, acudieron Uxía Martínez, Carla Fernández, Cris Freire y Martiña Gonçalves. Cayeron ante el Maristas herculino en cuartos; la misma ronda que en O Ferrol, el evento de despedida. Sara Alonso y Sonia Bra acompañaron allí a Uxía y Cris. Las eliminó un rival finlandés.

«Estoy satisfecho por el mero hecho de haberles jugado de tú a tú a rivales de gran nivel y que no habían sufrido los mismos contratiempos», ensalza Guime, que planea una revolución en la sección: «Jugadoras, junta directiva, equipación (cambian la marca Wibo por NFE)... Espero y deseo que se incorpore algún patrocinador para afrontar la Liga de Invierno con garantías».

Vegalsa y Servisub, esta firma bajo la denominación de Grupo Roslev, han renovado su apoyo. «Falta que se sume alguno más», reclama el dirigente. Confiesa que los gastos de la Copa y de los desplazamientos veraniegos han agotado las arcas. Fue la escuadra masculina la más activa y con aprovechamiento. Asistió a siete citas del Circuito Gallego. Ganó en Pontedeume, O Porriño Pro, Allariz y A Coruña. Quedó segunda en Porto do Son, Cangas Pro y Sarria. Los dominadores reales del escenario autonómico aunque el sistema de puntuación, que no cuenta las citas Pro canguesa y porriñesa, haya elevado al Maristas por encima en la general.

En O Marisquiño, con Ramiro Espinoza, Javi Domínguez, Antonio Moreira y el capitán, David Guerra, cayó en fase de grupos pero por dos derrotas «en el último minuto y compitiendo. Estoy muy contento», valora. El Vigo, en suma, se ha consolidado como una estructura estable dentro de un baloncesto 3x3 en crecimiento. No quiere partir Guime aunque el final del verano haya llegado. No lo hará si los sponsors se suman: «¿Por qué no soñar?».