Plata de Ochoa en La Seu d’Urgell

Manuel Ochoa se ha colgado este jueves la medalla de plata en la prueba de crono individual de kayak cross de la final de la Copa del Mundo que se disputa en La Seu d'Urgell (Lleida), en una jornada en la que el británico Joseph Clarke y la francesa Marjorie Delassus se han proclamado campeones del circuito 2026 de esta modalidad.

Ochoa, de 27 años, ha completado el recorrido en 46,43 segundos, a 52 centésimas de Clarke, vencedor con un tiempo de 45,91, mientras que el checo Matyas Novak ha sido tercero (46,86). La medalla de plata permite a Ochoa cerrar la temporada de Copa del Mundo con una tercera posición en la clasificación general de kayak cross individual, con 244 puntos.

"Estoy muy contento porque de cuatro Copas del Mundo que he hecho este año he tenido tres medallas. Creo que es un buen indicador para la confianza y para saber que el nivel está ahí", ha señalado el español en declaraciones a la organización.

Noticias relacionadas

En la prueba masculina, el también español Pau Echaniz, bronce olímpico en K1 en París 2024, ha finalizado en quinta posición con un registro de 47,45 segundos, mientras que David Llorente ha sido 57º (49,83). La competición continuará este viernes con el slalom de kayak (K1), con las rondas clasificatorias por la mañana y las finales por la tarde.