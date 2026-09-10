Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IA en las aulas gallegasConexión Portugal GaliciaNataciónCeuta: documentos desclasificadosModernización flotaCeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Tenis en silla de ruedas

Martín de la Puente supera la segunda ronda individual del US Open

De la Puente efectúa un saque.

De la Puente efectúa un saque. / @tindelapuente

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Martín de la Puente sigue firme en su camino por el cuadro individual del Abierto de Estados Unidos. El vigués superó en segunda ronda al neerlandés Ruben Spaargaren, que le plantó cara en el primer set (6-4) pero que no pudo mantenerle el ritmo en el segundo (6-1). Los dos rivales se convirtieron horas después en aliados, ya que ambos forman pareja en el cuadro de dobles –ganaron el Masters en 2025–. En breve se iban a medir a Egberink y Stroud en semifinales.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents