Martín de la Puente supera la segunda ronda individual del US Open

Martín de la Puente sigue firme en su camino por el cuadro individual del Abierto de Estados Unidos. El vigués superó en segunda ronda al neerlandés Ruben Spaargaren, que le plantó cara en el primer set (6-4) pero que no pudo mantenerle el ritmo en el segundo (6-1). Los dos rivales se convirtieron horas después en aliados, ya que ambos forman pareja en el cuadro de dobles –ganaron el Masters en 2025–. En breve se iban a medir a Egberink y Stroud en semifinales.