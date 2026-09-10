La gramática de las olas: Uxía Martínez, de 17 años, desafía la Cíes-Baiona

Nada la viguesa Uxía Martínez García y no parece cansarse. Brazada a brazada, se bate con el oleaje y contra la voz interior que la conmina a detenerse. Los adultos le reprochan a su generación la inconstancia, que el algoritmo fomenta. No será en cualquier caso a ella. Uxía persigue con igual ahínco la costa cercana y el horizonte distante. Este sábado, a sus 17 años, será la más joven entre los 170 participantes en la travesía Cíes-Baiona. La primera prueba de la Triple Corona Illas Atlánticas 2026-2028, que luego visitará las rías de Arousa y Pontevedra. Otra más en el creciente currículo de la anfibia Uxía.

La adolescente hereda y prolonga la pasión de su familia. Su padre, Juan Ramón, es adicto a las aguas abiertas. Uxía se recuerda asistiendo desde niña junto a su madre, Minerva, y su hermano, Juan, a las llegadas de Juan Ramón, feliz y exhausto. El agua es, para el clan, una forma de expresión. Juan Ramón decidió manifestar mediante esta gramática su dolor cuando a su tío Manolo, por una mala intervención, le provocaron daño cerebral (DCA). Él y Minerva organizan desde 2015, y en años impares, la Arousaman&Arousawoman. El recorrido entre O Grove y Ribeira, orillas que constituyen el solar paterno, se dedica a la vindicación. La dureza de esas corrientes representa la que afrontan las personas con secuelas en sus rutinas cotidianas.

La nadadora viguesa, durante su entrenamiento. / ALBA VILLAR

Uxía, así criada, sucumbió a la tentación del mar bien pronto. Enrolada en el Vigo Rías Baixas desde 2015, por tanto de buena técnica, en 2022 se zambulló en el azul profundo. «Un día decidí unirme a una de las quedadas de amigos de mi padre. Me quedé enamorada de lo bonito que era poder disfrutar del mar y de lo que más me gusta, nadar», relata.

Un amplio currículo

No se ha detenido desde entonces. Acumula participaciones en travesías consideradas cortas, como Illa de Creba y Tea en dos ocasiones, Porto de Vilagarcía en tres y, en una, Illa de Rúa, Sisargas, Descenso do Tambre, Illa de Bensa, O Fisgón, Eu nado por eles... Le suma ya varias largas: Anaga Swimmers en Tenerife (17 km), Montaña Clara-Lanzarote y El Farallón-Lanzarote (16 km) y la Batalla de Rande (27 km).

«Aunque sean exigentes, uso las aguas abiertas como método de escape y superación; para darme cuenta de lo que de verdad puedo llegar a hacer si me lo propongo», explica Uxía. «No me centro en las medallas ni en la clasificación, algo secundario, sino en aprender tanto de mí como del regalo que es el mar».

Uxía, ayer en O Vao. / Alba Villar

La Cíes-Baiona de este sábado se erige como una de esas «barreras que no sabía que podía pasar». Una travesía entre las más duras del escenario español según los expertos. Uxía se ha preparado en la piscina durante todo el año y le ha ido sumando también entrenamientos en mar, gimnasio y carretera, al galope. «Me he preparado sin demasiadas presiones. Lo más complicado no serán los kilómetros (15), sino la parte mental del desafío».

Conoce bien «los autosabotajes que te pones, sobre todo en los últimos kilómetros». En la necesidad de «tumbar» esas insidias dispone de la mejor aliada. Su madre paleará junto a ella, en el kayak de control, «escuchando y animando» a esa hija que gestó en sus cálidas aguas antes de entregarla al frío de otras: «Nunca me ha faltado el apoyo de mi familia y mis amigos. Tener a mi madre a mi lado se ha convertido en un pilar fundamental para que la palabra ‘abandonar’ nunca aparezca en mi cabeza». Brazada a brazada, Uxía escribe su historia.