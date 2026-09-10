El Celta Femxa Zorka ambiciona volver a una final de la Copa Galicia

Sin tiempo para descansar tras el amistoso del miércoles en Vilagarcía, el Celta Femxa Zorka afronta este viernes (20.30, Malata) el partido de semifinales de la Copa Galicia de baloncesto femenino. Será ante el anfitrión, el Baxi Ferrol, que quiere revalidar el título.

El equipo entrenado por Dani Nieto –Cristina Cantero está con la selección absoluta en el Mundial de Berlín– viene de cuajar un buen partido en Fontecarmoa. Para el entrenador vigués «hubo muchas cosas positivas contra el Cortegada, que nos planteó un partido duro y nos ha hecho atacar contra defensas que todavía no tenemos preparadas. Fue una buena piedra de toque. El cuerpo técnico y yo estamos muy satisfechos con el trabajo que han hecho las chicas. Se han vaciado, con errores normales en estos momentos, pero más cosas positivas que negativas».

Lo de este viernes es otra historia. El Celta femenino dominó los primeros años de la Copa Galicia con un total de doce títulos, el último en 2011. Desde entonces, ferrolanas y lucenses se reparten las victorias. Tener opciones de volver a ganar el trofeo es un aliciente.

Vizmanos, ante el Cortegada. / Pedro Mina

«El partido nos tiene que servir para enfrentarnos a un muy buen equipo de Liga Femenina Endesa», advierte Nieto. «Es un rival que lo está haciendo muy bien en las últimas temporadas, tanto en la competición nacional como en la EuroCup. Lo hacen año tras año, a pesar de que muchas veces deben reconstruir plantillas. Vuelven a competir muy bien con un estilo de juego muy determinado y marcado por Lino y el resto del staff».

Tova causa baja

«Ya es un partido oficial, es una semifinal de Copa Galicia», admite, en cualquier caso. «Hace tiempo que el club no compite en la final. Vamos a enfocarlo de esa manera para poder seguir trabajando y mejorando».

Del Baxi Ferrol destaca su juego «con muchos espacios, muy buenas tiradoras, mucho juego de bloqueos indirectos, defensas agresivas e incluso a todo campo. Tenemos que intentar competir, aunque nos falta Tova y tenemos alguna jugadora un pelín cargada o con algún golpe de los entrenos y del partido de ayer. No queremos correr ningún riesgo y veremos cómo evolucionan antes del partido para ver cuántos minutos pueden disputar». El partido se emitirá por el canal de youtube de la Federación Gallega de Baloncesto, Fegaba TV.