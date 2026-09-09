La Semana Abanca llega a la ría de vigo con los Open de España de Ilca 4-6-7

Llega la Semana Abancaa la ría de Vigocon dos Abiertos de España de cinco clases de vela ligera y olímpica: Ilca 4, 6 y 7 por una parte este fin de semana, así como 420 y Vaurien el próximo. En total más de 150 barcos que participarán de la mano del Club Marítimo de Canido en el campo de regatas de las Cíes. Se inicia así la segunda parte del que es el evento de referencia multináutico en España con entrada como organizadores de clubes de Vigo, Pontevedra, asi como de A Coruña y de Ourense; con competiciones de vela, piragüismo y remo.

El club vigués ha logrado atar a dos grandes técnicos considerados de lo mejorcito del panorama nacional. El ferrolano Pedro Fernández Alarcón, presidente del Colegio Gallego, comandará el jurado. El herculino Carlos Sardiña ha sido designado para el cargo de oficial principal. Completa el staff otro gran profesional de estas lides como es Emilio Méndez, que ejercerá de director de regata.

Cartel del Ilca Canido 2026. / Semana Abanca

En competición más de 80 láser, con muchos Ilca4 (medio centenar), 20 Ilca6 y una docena de Ilca7 (las dos categorías olímpicas, la 6 para chicas y la 7 para chicos). En línea de salida, el Real Club Náutico de Vigo, Club Marítimo de Canido, Monte Real Club de Yates de Baiona, Club Náutico Rodeira, Real Club Náutico de Sanxenxo, Real Club de Mar de Aguete, Club Náutico de Riveira, Real Club Náutico de Portosín, Club Náutico Alamar de Sada, Marítimo de Oza, Real Club Náutico de A Coruña, Club Náutico Marina Coruña, Comisión Naval de Regatas de Ferrol y Club do Mar de Cariño.

Regatistas más destacados

En las tres categorías estarán los mejores laseristas del ranking. En 4 en chicos, el número 1 actual que es Alejandro Pérez (Náutico de Vigo), así como Daniel Iglesias (Náutico de Ribeira) y Pablo Núñez (Náutico herculino). En femenina, las dos con mayor pese específico son Antía Meilan (Ribeira) y Alexandra Luis (Cangas). En Ilca 6 masculino, Bruno Iglesias (Ribeira) es actualmente el mejor según en ranking y también destaca Ramón Rey (Náutico de Vigo). La pontevedresa Iria Carballo (Aguete) y Mencía García (Vigo) estarán igualmente en competición. Finalmente en Ilca7, estarán su número uno, que es Alberto Viejo (Marítimo de Oza), y Carlos González (Náutico de A Coruña), que es el dos.

Imagen de la pasada edición. / Moebius

Tras las dos citas viguesas, con regatas que comenzarán el sábado a las 14.00 y el domingo a las 11.00, la Semana Abanca volverá al Parque Náutico de Galicia, donde se celebrarán sendos clinics Deputación de Ourense dirigidos por el técnico del Equipo Olímpico de España de vela, Ero Pons, y por el piragüista Álvaro Fernández Fiuza, que tiene la vitola de haber ganado ocho veces en el Descenso del Sella. En aguas viguesas, el Liceo Marítimo de Bouzas organiza el Vila de Bouzas de Cruceros. De ahí a A Coruña, donde se celebra el Trofeo Isabel Zendal Femenino, y como cierre en la ría de Pontevedra, el Ence-Vila de Marín de Remo y el Escolar de Piragüismo, con la organización del Marítimo de Vigo, Club de Piragüismo Olívico y SD Samertolameu de Moaña. En total habrán participado en la Semana Abanca dos mil deportistas náuticos.