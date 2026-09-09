Empieza la Liga | CARME CASTRO Jugadora del Guardés
«Cuando llegué al Guardés, me daba miedo jugar; ahora es al contrario»
La extremo chapeleira, nueva capitana junto a Ceci Cacheda, inicia el curso con alegría pese a la crisis institucional del club miñoto: «Trabajaremos para que esta historia no se acabe»
La sonrisa de Carme Castro (Chapela, 2002) lo abarca todo. Es feliz. Y se nota. Porque ha encontrado su lugar en el Guardés, que pasa a capitanear este año junto a Ceci Cacheda. Porque viene de ser campeona de la Copa Europea. Y porque ya disfruta plenamente de jugar a balonmano. No era así cuando llegó a A Guarda desde Porriño, sin confianza en sí misma y hasta con miedo de salir a la pista. «Lo reconozco», apunta sin dudar. Por todo ello, afronta con ilusión la temporada que hoy comienza, marcada por la crisis institucional que atraviesa la entidad, de la que trata de aislarse la plantilla. «Tenemos que enfocarnos en jugar lo mejor posible», insiste. Empezando por hoy frente al Sporting La Rioja (20:00).
Esto empieza.
Sí. Y las sensaciones son muy buenas. Hicimos una pretemporada dura, pero muy satisfactoria. Nos sentimos en buena forma y esperamos poder sumar los primeros dos puntos contra La Rioja. A nivel personal, me encuentro muy bien y con ganas de empezar.
Lo de «pretemporada dura» se da por supuesto con Prades. ¿Qué tal estas semanas con él?
Es un entrenador duro, pero a mí me gusta. Empezamos pronto porque el equipo es muy nuevo, con mucho cambio en la plantilla. Fueron entrenamientos exigentes y le metimos muchas horas, sí, pero nos sirve para llegar a un buen nivel físico y de entendimiento entre todas.
Los resultados acompañaron.
La verdad es que sí. Esperemos poder trasladarlos a la Liga. Así llamaremos la atención de los aficionados y cada vez podrá venir a vernos más gente en el pabellón.
Y usted da un paso más en su evolución. Ahora es capitana.
Ha ido todo tan rápido que no me ha dado tiempo a pensarlo. Llegué siendo una niña, con ganas de adquirir experiencia y ganar confianza. Y la he ido cogiendo, también gracias al apoyo de Ana (Seabra) y su cuerpo técnico. Poco a poco, he adquirido veteranía. También porque hay gente muy joven. Aunque no seamos tan mayores, las que tenemos algún año más tenemos que empezar a tirar del carro para servir de apoyo a las nuevas generaciones.
Me gusta ser esa compañera con un hombro para apoyarse si las cosas no van bien
¿Cambia mucho?
Es un orgullo tremendo, que cojo con muchísimas ganas. Cambia en que ya no solo piensas en ti, sino que tienes que mirar por el grupo. También tienes ese rol de hablar con el entrenador y servir de apoyo a las demás. Suelo prestarle mucha atención a esa parte. Me gusta ser esa compañera en la que pueden confiar, con la que se pueden desahogar y con un hombro en el que apoyarse cuando las cosas no van bien.
Dos capitanas del Guardés, dos canteranas del Porriño.
Es gracioso (se ríe). Ceci (Cacheda) y yo lo hablamos porque es curioso. Pero también creo que, con los años, esa rivalidad ha ido bajando y los dos clubes se llevan bien. De hecho, Abel (Estévez, presidente del Porriño) me troleó con la capitanía. Me llevo muy bien con él. Pero eso no cambia que las ganas de ganar al otro siempre van a estar ahí. En pretemporada nos llevamos los tres partidos, pero en Liga va a ser totalmente diferente. Los derbis siempre son distintos y se viven de una manera muy especial en las dos pistas.
¿Cómo ve a las jugadoras que llegan de División de Honor Oro?
Se están aclimatando bien. El grupo acompaña con buen rollo y actitud para que vayan mejorando. Obviamente, se nota el cambio de categoría. Yo también fui esa jugadora que venía de abajo. Así que todo es cuestión de adaptarse. Con tiempo y trabajo, todo llega.
Por otro lado, tiene compañeras con un bagaje amplísimo de las que aprender esa faceta.
Por ejemplo, Afri (Sempere). Ejerce ese papel de capitana escondida porque es un gran apoyo para nosotras. Y creo que todas lo han notado desde el minuto 1. Tanto ella, como otras compañeras son jugadoras con muchísima experiencia, de las que aprendo un montón.
Hace tres meses fueron campeonas de la Copa Europea. ¿Cuánto cuesta volver a empezar y no quedarse a vivir esa felicidad?
Es difícil. Muchas de nosotras no habíamos vivido la competición europea y, de repente, eres campeona. Cuesta asimilarlo. Pero si por algo destaca el Guardés es por hacer historia. Y Prades nos transmitió que eso se construye día a día. No vale quedarse en el pasado.
Es difícil de asimilar que eres campeona europea, pero Prades nos transmitió que la historia se construye día a día
Me consta que cuando llegó al Guardés no estaba bien mentalmente. ¿Cómo fue el proceso de sanación?
A veces no nos damos cuenta de que, si la cabeza no va, da igual lo bien que estés físicamente. No van a salir las cosas. A mí me costó salir de Porriño y volver a sentir confianza en mí misma. Cuando llegué al Guardés, a mí me daba miedo salir a la pista a jugar por toda la carga que traía. Lo reconozco. Fue cuando me di cuenta de que tenía que pedir ayuda. Fui a un psicólogo deportivo y lo trabajamos. También sumó lo mucho que me ayudaron Ana (Seabra) y José Manuel (Silva, antiguo gerente y presidente del club) y lo bien que se dieron las cosas en pista. El primer año, campeonas de liga regular. El segundo, campeonas de Copa Europea. Todo ello, con minutos y confianza. Se juntaron estos aspectos y ahora es al contrario: cada vez que juego en A Sangriña se me pone la piel de gallina. La evolución es tremenda por la suma de esos factores y también por mis padres y mi hermano. Si no fuera por ellos, yo ya no estaría jugando a balonmano ni sería campeona de la Copa Europea. Ahora soy feliz haciendo lo que hago.
¿Cómo llevan la crisis institucional que padece el club?
A día de hoy, el ambiente ya está mucho más relajado. A nosotras nos dijeron que estuviéramos tranquilas porque se iba a cumplir con todo lo firmado. Así que tenemos que enfocarnos en jugar lo mejor posible para que cada vez se sume más gente y llamar la atención de los patrocinadores. Para que la historia del Guardés no se acabe.
¿Qué perspectivas tiene para la temporada?
Tengo la sensación de que la Liga va a estar más apretada que otros años. La perspectiva es quedar lo más arriba posible y jugar la Copa la Reina. Y en la Liga Europea, un poco lo mismo. Aunque sabemos que hay mucho más nivel que el año pasado. Pero lo que me pasa siempre con este equipo es que nunca me pongo expectativas cuando empezamos y siempre me sorprendo cuando acabamos. Espero que esta temporada siga siendo así. Y que la disfrutemos, que es lo más importante.
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