«Soy una jugadora totalmente distinta a la del verano pasado»

El Porriño arranca hoy la temporada frente al Morvedre y Adriana Mallo (Vigo, 2002) es muy consciente de que, después de un año de progresión meteórica en A Louriña, ha llegado el momento de asumir nuevas responsabilidades y tirar del carro. Por eso, se congratula de que Isma Martínez haya decidido continuar al frente del equipo. El técnico morracense ha sido clave en su transformación. Llegó de Beti Onak como una especialista defensiva. Una temporada después, es una jugadora completa. «Lo que necesitaba era confianza», resume la primera línea olívica. La ha encontrado vestida de rojo y no la piensa soltar.

Fue una pretemporada difícil.

No voy a decir que fue mala, pero sí complicada. Igual que la del año pasado, estuvo marcada por bastantes lesiones. Y al tener tantos cambios en la plantilla, nos ha dificultado la integración. No solo la de las nuevas, sino también la de las que ya estábamos con ellas. Fue un mes y medio difícil porque, con pocos efectivos, el nivel de los entrenamientos fue más bajo.

¿Hay miedo a esas dudas ahora que hay puntos en juego?

No diría miedo. Pero sí que echo en falta acabar la pretemporada con buenas sensaciones. El equipo necesita tiempo para recuperar gente, entrenar todas juntas y mejorar para salir de ese bucle de frustración. Tenemos un inicio de Liga en el que necesitamos sumar sí o sí y también te digo que no es lo mismo competir por puntos que jugar amistosos.

Lo que yo necesitaba era confianza e Isma me la ha dado

Hablando de recuperar gente, ¿cómo de importante ha sido que Isma Martínez decidiera seguir?

Cuando nos dijo que no iba continuar fue duro de encajar. Era una decisión que no tenía que ver con nosotras, pero era complicado porque gran parte del proyecto del Porriño existe gracias al trabajo de Isma. Fíjate que muchas compañeras vienen sin tener protagonismo en sus equipos y aquí aprenden. Yo la primera. Ahora mismo, soy una jugadora totalmente diferente a la que llegó el verano pasado. Y en gran parte es gracias a él. Por eso me alegro muchísimo de que alcanzase un acuerdo con el club para que pueda compaginar el trabajo con su nueva vida familiar.

¿Cómo ha sido ese proceso de pasar de especialista defensiva en el Beti Onak a jugadora completa en un solo año en el Porriño?

Siempre tuve la sensación de que mi rol no debió haber sido solo defensivo. Tuve muchas conversaciones con Isma sobre el tema. También coincidió que Aitana (Santomé) estuvo lesionada al principio y eso me dio más oportunidades. Pero lo que yo necesitaba era confianza. La del entrenador primero, para que repercutiera en la mía propia. Y mi progreso llegó por la confianza que Isma depositó en mí. Su manera de trabajar se centra mucho en la mejora individual de la jugadora para intentar sacar la mejor versión de cada una. Todo eso, sumado a la seguridad que fui ganando con los partidos me llevó a acabar la temporada siendo una jugadora totalmente distinta y con un rol completamente diferente al que tenía en Beti Onak.

La jugadora viguesa ha cruzado el puente para ser más completa. / Jose Lores

¿El de dar un paso adelante en cuanto a responsabilidad?

Sí. Se fueron jugadoras como Aitana (Santomé) y Paulina (Buforn). También Caro (Bono), que era una pieza fundamental. Ya empecé a sentir eso el año pasado. Pero en este ha habido cuatro cambios en la primera línea, que son muchos. No sé si es responsabilidad como tal, pero se tiene que notar que las que llevamos aquí un año tenemos que dar un paso adelante. En confianza, en compromiso con el equipo, en adaptarnos a las bajas. Tiene su parte mala, en cuanto a la presión o la frustración, pero yo la asumo como un reto bonito que me permite ver que he crecido y que tengo una nueva oportunidad para seguir progresando y comprobar en qué jugadora puedo llegar a convertirme.

Supongo que motiva formar parte de ese Proyecto 2029 que tiene la selección española.

¡Claro que sí! Lo difícil es meterse. Una vez que estás en el radar de la selección, se trata de aprovechar las oportunidades en las concentraciones que me toquen. Pero el 90% está en el trabajo que yo haga con el club. Es un objetivo más que tienes durante el año. A veces, cuando se te nubla el foco, te ayuda a tener claridad para seguir mejorandoen los objetivos individuales y colectivos.

La temporada es un reto para comprobar en qué jugadora puedo llegar a convertirme

¿Cuánto le ayudaron a madurar esos cinco años en Beti Onak?

Aunque yo me fui por razones meramente deportivas, la experiencia fue muy positiva. En Navarra me hice adulta. Me abrieron la puerta y me introdujeron al deporte profesional. Llegué a Villava siendo una niña y me fui teniendo las ideas claras de lo que quería ser como jugadora. Tanto a nivel personal, como, sobre todo, deportivo.

¿Cuánto tiene que ver vivir en casa en que esté en el Porriño?

Si el club estuviera en otra parte de España, sería difícil por mi situación personal con los estudios. Venirme aquí era una apuesta deportiva para ver qué jugadora puedo llegar a ser y, evidentemente, poder acabar la carrera. Y sin las facilidades que tengo para ello, habría sido complicado.

¿Qué expectativas tiene para la temporada?

Ojalá que estemos peleando arriba, como hicimos el año pasado sin tener demasiadas expectativas. Este curso pasa un poco lo mismo. Es pronto para decirlo porque siento que no sé muy bien cómo vamos a jugar por la pretemporada compleja debido a las bajas. Pero sí que intentaremos competir igual que la temporada anterior.