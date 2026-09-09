Gabriel Fernández firma un brillante doble oro en el Máster Territorial N6 Absoluto de A Estrada

Gabriel Fernández protagonizó un sobresaliente regreso a la competición al conquistar dos medallas de oro en el Máster Territorial N6 Absoluto, disputado en A Estrada. El jugador del Club Bádminton Cíes se proclamó campeón en la modalidad individual masculina derrotando en la final por un doble 21-13 al herculino Enrique Rodríguez. Además, el vigués, completó su actuación subiendo nuevamente a lo más alto del podio en dobles masculino venciendo en la final a Durán y Moldes, cabezas de serie 1, por 21-18 y 21-18. En esta segunda prueba formó pareja con Enrique Rodríguez, jugador del San Amaro..

El doble triunfo tiene un significado especial para Fernández, ya que suponía su vuelta a la competición después de su última aparición oficial en mayo, cuando consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España Absoluto.

Tras varios meses alejado de las pistas por una lesión en el hombro, el deportista del Bádminton Cíes regresó mostrando un gran nivel competitivo y una notable adaptación tanto en individual como en dobles. Dos oros en una misma jornada que confirman su buen estado de forma y representan un excelente punto de partida para afrontar los próximos compromisos de la temporada.