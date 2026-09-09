Vive rápido, sobrevive ancho: victoria del Porriño sobre el Morvedre

El Conservas Orbe Zendal ha explorado todas sus velocidades y geometrías en el debut liguero ante el Morvedre. La escuadra porriñesa vivió deprisa y sobrevivió despacio. Disfrutó en vertical y respiró en horizontal. Amenazó con golear y acabó de hecho goleando, abismándose a la derrota en el entremés. El partido, en fin, se abrió a la exploración de sus certezas sin llegar a despejar las dudas. Ya las irá resolviendo Isma Martínez.

Abel Estévez, el presidente, debió respirar aliviado cuando entre todos acertaron a dibujar la fórmula que permitirá a Isma compaginar el estrés del banquillo con su nueva responsabilidad paterna. Isma encarna al técnico que potencia a sus jugadoras. A cada plantilla le aplica todos sus recursos tácticos, pero de forma diferente. Diseña el traje que mejor se le acomoda a cada época.

Zsembery se dispone a lanzar. / Jose Lores

Este Orbe Zendal, en fin, dista de aquel que quedó finalista en la European League y cuarto en la Liga. A la conclusión de aquella temporada 24-25 se inició una renovación que la marcha de Santomé y Buforn a media campaña siguiente amargó. Un trauma en cierto sentido aún no superado.

El adiós de Zhukova y sobre todo Bono, que durante tiempo sujetó las riendas del proyecto, han completado el final de ciclo. Muchas deben dar un paso adelante en el inicio de éste: Mallo, antes tierna; Zsembery, tardía en la aclimatación; Bruna Ribeiro, que aterrizó en medio de la tormenta. Sobre ellas se basará la primera línea y su puesta en acción resultó ilusionante.

Un arranque primoroso

Sus primeros veinte minutos se antojaron primorosos. El ataque porriñés horadaba con facilidad el 6.0 valenciano en transición o segunda oleada. La efectividad rozaba la perfección. Atrás, su propio 6.0 se estiraba hasta un 3.3 presionante que engañaba a las visitantes, ofreciéndoles supuestos pasillos que concluían en callejones sin salida. La actividad era febril pero dotada de sentido.

La cuestión es si Isma dispone de las piezas necesarias para sostener ese ritmo de manera prolongada en los partidos. El Orbe, quizá confiado, aceptó un intercambio de goles cuando ya creía haber soltado amarras que resucitó la confianza del Morvedre y casi le cuesta un disgusto. Sucedió también cuando la merma de oxígeno incompatibilizó rapidez y precisión.

El Orbe, que había alcanzado un 13-5 corto incluso para su superioridad, descubrió de repente a su rival atacando para empatar 17-16 en el arranque de la segunda mitad. La electricidad se le había descontrolado a las porriñesas, cortocircuitándolas. Isma supo encontrar en su libreto una alternativa que frenase esa letal dinámica. Blindó la defensa, cementando los huecos. Y ensanchó la circulación en ataque, masticándola mejor para llegarla hasta sus extremos. Fueron ellas, Julia Pestana, Adriana Rial y Ugazi Manterola, las que proporcionaron ese nuevo impulso para el que el Morvedre ya no tuvo respuesta.

No resulta fácil aventurar hasta dónde podrá llegar el Orbe Zendal Porriño en la adolescencia de su vigencia. Lo seguro es que Isma nunca dejará de explorar todas las magnitudes que las reglas del balonmano y la física le permitan.