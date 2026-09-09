El Guardés lanza un aviso: exhibición ante el Grafometal La Rioja

El Atlético Guardés abre la Liga con una victoria de carácter. Las de José Ignacio Prades se impusieron sin dudas en la primera jornada ante el Grafometal La Rioja. Aunque el conjunto local fue superior desde el mismo inicio, fue en la segunda parte cuando el ataque y la defensa guardesas brillaron de verdad para certificar la superioridad clara. A lamentar, la caída de Elena Martínez durante el calentamiento que le impidió sumar minutos de juego.

El Guardés salió a la pista con fuerza, asestando los primeros golpes con contundencia para cerrar un primer parcial 4-1 que dejó a las rivales sin capacidad de respuesta (min. 5). Tardaron en llegar los goles riojanos, anulado su sexteto por una defensa anfitriona comprimida en la que brilló tanto la barrera en su conjunto como las acciones individuales de Blazka Hauptman, Noelia Solla o María Palomo, entre otras. Continuó la sequía logroñesa hasta casi el ecuador de esta primera parte, cuando la ofensiva capitaneada por June Loidi pudo replicar algunas ocasiones, aunque ya se había echado a la espalda una pesada losa (8-3, min. 15).

Ania Ramos lanza a puerta. / Lino Escurís.

Destacó la efectividad de un cuadro local al que le sentó bien la larga pretemporada. Las de Prades estuvieron acertadas desde casi todas las posiciones, brillando especialmente Rosane Serrano en la línea de siete metros (7 goles en total), Cecilia Cacheda como batuta del juego (5 goles) y Blazka Hauptman como tercera cañonera al mando (otros 5 tantos). Fue esa definición la que le permitió encarar el descanso con la misma ventaja, a pesar de una breve recuperación rival fruto de alguna exclusión (13-8, min. 30).

La segunda parte fue un auténtico festín en A Sangriña. Las anfitrionas continuaron su exhibición para abrir el hueco y llevarlo a extremos insalvables para el logroñés (22-13 en el min. 45). Fue con la misma fórmula defensiva sin cesiones y con un ataque perfectamente coordinado que el Guardés certificó su primera victoria de la temporada competitiva, con un holgado marcador que continúa su fama de defensor imbatible heredada de la pasada temporada (29-17, final). Este sábado, segundo asalto a domicilio en Sagunto ante un Balonmano Morvedre que ha debutado con derrota ante el Porriño (19.30 horas, René Marigil).

A pie de campo, Prades ha valorado este comienzo como un partido «quizá típico de inicio. Los dos salíamos con muchísima intención de sumar y de agradar. Nos hemos metido muy bien en el partido y hemos respondido ante nuestra afición».

El de Petrer vio una motivación especial en su plantilla: «Quizá la lesión de Elena en el calentamiento ha hecho que el equipo todavía se uniera un poquito más y le diera una vuelta de tuerca al esfuerzo de estas semanas. La diferencia quizá no sea la real que hay entre estos dos equipos. creo que La Rioja es muy fuerte y este año será uno de los que esté arriba».