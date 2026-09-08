Moeve Fútbol Zone 2x02: El Barça da un golpe encima de la mesa y aleja al Madrid

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Moeve Fútbol Zone 2x02: El Barça da un golpe encima de la mesa y aleja al Madrid

Tras la exhibición del FC Barcelona, que goleó al Valencia en Mestalla, y el sorprendente tropiezo del Real Madrid ante el Real Betis, repasamos toda la actualidad que nos deja el fútbol español este fin de semana. Debatimos las claves de la jornada junto a los periodistas Alfredo Martínez y Eloy Lecina, mientras que con Xavi Espinosa repasamos la actualidad del resto de equipos de LaLiga EA Sports. En la sección La Firma de Prensa Ibérica, analizamos en profundidad los duelos Villarreal-Deportivo y Espanyol-Sevilla. Además, junto a nuestro especialista Mario Jiménez recuperamos la habitual sección del semáforo de LaLiga Hypermotion. Por su parte, María Tikas repasa los mejores golazos y comparte sus pronósticos para la temporada en la Liga F Moeve. Todo, con Christian Blasco a los mandos y en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales. ¡Os esperamos! Más información