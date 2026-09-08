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El Guardés y el Porriño comienzan la Liga como locales

El equipo miñoto recibe al Sporting La Rioja de Lorena Pérez (20:00), mientras que el Porriño se mide al Morvedre (20:30)

Noelia Solla, del Guardés, lanza a portería entre Aroa Fernández y Carmen Prelchi, del Porriño, en uno de los amistosos entre ambos de esta pretemporada.

Noelia Solla, del Guardés, lanza a portería entre Aroa Fernández y Carmen Prelchi, del Porriño, en uno de los amistosos entre ambos de esta pretemporada. / Pedro Mina

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Borja Refojos

Borja Refojos

Vigo

El nuevo proyecto de José Ignacio Prades echa a andar este miércoles en A Sangriña frente al Sporting La Rioja (20:00). Ajeno a la crisis institucional del club, el equipo miñoto completó una pretemporada casi perfecta que quiere trasladar a la competición oficial. Enfrente estará un conjunto logroñes en el que milita la extremo salcedense y excapitana del Guardés Lorena Pérez.

El equipo miñoto afronta la cita con toda la plantilla a disposición a excepción de María Cobo, que se está recuperando de un cruzado. Con todo, el técnico de Petrer, afincado en A Guarda desde hace una década, confía en que el gran nivel mostrado en la etapa preparatoria se vea también ahora que hay puntos en juego.

Por su parte, el Porriño recibe al Morvedre de la ex entrenadora del Guardés Cristina Cabeza. Será en el Municipal a partir de las 20:30 horas. El conjunto louriñés es consciente de que, para lo bueno y para lo malo, las dudas de la pretemporada deben quedar atrás.

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Isma Martínez sigue con la plantilla en cuadro por las bajas de larga duración de Marina González, Kimberly y Lucía Laguna. Además, María Rodríguez y Carmen Prelchi llegan justas tras perderse gran parte de la etapa preparatoria. Igual que Adriana Mallo. No obstante, está previsto que las tres puedan forzar para echar una mano a sus compañeras en una temporada que se presume compleja en ese sentido. Y es que el descenso del filial a categoría autonómica va a limitar al técnico morracense en caso de sufrir muchas lesiones.

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