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Aitana Bonmatí se queda fuera de las 30 nominadas al Balón de Oro

La centrocampista del Barça, ganadora del galardón los tres últimos años, deja vacante su corona tras un curso marcado por las lesiones

La jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí en el Estadi Johan Cruyff

La jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí en el Estadi Johan Cruyff / Gorka Urresola Elvira / SPO

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Aitana Bonmatí no ganará el Balón de Oro este año. Triunfadora en las tres últimas ediciones, la centrocampista azulgrana ni siquiera ha entrado este año en la lista de 30 nominadas que competirán con hacerse con el premio a mejor jugadora del año en la gala que se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, tomando el relevo de París.

Las lesiones explican la ausencia de Aitana en una lista en la que sí están sus compañeras Esmee Brugts, Cata Coll, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Claudia Pina, además de las hoy futbolistas del London City Mapi León y Alexia Putellas, gran favorita a la victoria. Alexia igualaría los tres Balones de Oro de Aitana si lograra el triunfo.

Las 30 nominadas al Balón de Oro 2026

  • Selma Bacha (OL Lyonnes)
  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Klara Bühl (Bayern)
  • Esmee Brugts (FC Barcelona)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Scarlett Camberos (Club América)
  • Kerstin Casparij (Manchester City)
  • Tenwa Chawinga (Kansas City Current)
  • Cata Coll (FC Barcelona)
  • Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
  • Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)
  • Alex Greenwood (Manchester City)
  • Patri Guijarro (FC Barcelona)
  • Pernille Harder (Bayern)
  • Yuri Hasegawa (Manchester City)
  • Rose Lavelle (Gotham FC)
  • Mapi León (FC Barcelona/London City)
  • Lorena (Kansas City Current)
  • Melvin Malard (Manchester United/Chelsea)
  • Manaka Matsukobo (North Carolina/Chelsea)
  • Vivianne Miedema (Manchester City)
  • Ewa Pajor (FC Barcelona)
  • Claudia Pina (FC Barcelona)
  • Alexia Putellas (FC Barcelona/London City)
  • Wendie Renard (OL Lyonnes)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Khadija Shaw (Manchester City)
  • Momoko Tanikawa (Bayern)
  • Caroline Weir (Real Madrid/OL Lyonnes)
  • Tessa Wullaert (Inter/Como)

La lesión de Aitana

Aitana solo pudo disputar 22 partidos la pasada temporada, en los que marcó siete goles y tres asistencias. Cifras muy alejadas de las tres temporadas anteriores, en las que se movió entre las 28 y las 40 participaciones en goles. Números que le han dejado fuera de la pelea por ser reconocida con un cuarto Balón de Oro.

Noticias relacionadas y más

El 30 de noviembre del año pasado, en un entrenamiento con la selección, la entonces mejor jugadora del mundo sufrió una fractura de peroné que le obligó a pasar por el quirófano y estar casi cinco meses de baja. Regresó en el tramo final de una temporada en la que el Barça ganó todos los títulos, entre ellos la cuarta Champions de su historia.

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Fuente: El Periódico

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