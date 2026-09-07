Un total de 170 nadadores participarán en la primera prueba de la cuarta edición de la Triple Corona Illas Atlánticas 2026-2028, que se disputará el próximo sábado 12 de septiembre entre las Islas Cíes y Baiona, con un recorrido de 15 kilómetros. Considerada una de las pruebas de natación más duras y exigentes de España, la Triple Corona Illas Atlánticas arranca este año su cuarta edición, que se prolongará hasta 2028. El reto estará compuesto por tres pruebas de larga distancia que se celebrarán, respectivamente, en las rías de Vigo, Arousa y Pontevedra, con un recorrido total de 57 kilómetros a lo largo de tres años.

Del total de participantes 132 son hombres y 38 mujeres (la mayor cifra registrada hasta ahora), 156 españoles y 14 extranjeros, con edades comprendidas entre los 17 y 69 años, procedentes de 13 comunidades autónomas: Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña, Murcia, Andalucía, Navarra e Islas Canarias, y también de Portugal, Finlandia, Brasil, Andorra, México, Venezuela, Italia, Ecuador, Suiza y Ucrania.

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Un total de 15 nadadores participarán en la categoría sin neopreno (3 mujeres y 12 hombres). La participante más joven es la viguesa Uxía Martínez García, de 17 años, mientras que el nadador más veterano es el gijonés Antonio Ignacio Álvarez Díaz, de 69 años. El club con mayor representación será el Máster Torrijos de Toledo, con más de 20 nadadores inscritos para la primera de las tres coronas. El primero de los tres reinos.