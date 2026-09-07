Tenis en silla | US Open
De la Puente ya sabe su hoja de ruta en el Grand Slam neoyorquino
El vigués, que tiene un buen cuadro hasta las semifinales, arranca con el local Conner Stroud
Martín de la Puente está listo para la acción en el último Grand Slam de la temporada. El US Open comienza este martes para el vigués, que ya sabe lo que es ser campeón en Flushing Meadows. Lo logró en 2022, al levantar el trofeo de dobles junto al francés Nicolas Peifer.
El pupilo de Róber Rodríguez y Miguel Casal -que viajó con Martín en esta gira- ya conoce su hoja de ruta en ambos cuadros, aunque todavía está a la espera de saber el orden de juego.
En la cita individual, De la Puente se estrena ante el estadounidense Conner Stroud, número 24 del mundo. Debería derrotarlo con solvencia antes de encontrarse en cuartos, previsiblemente, con su compañero de dobles, el neerlandés Ruben Spaargaren. Si logra superarlo, el gran escollo aparecerá en semifinales. Tokito Oda, número 1 del mundo, será el más que previsible rival del vigués.
En dobles, el tándem hispano-holandés debuta previsiblemente hoy. Será frente al israelí Sergei Lysov y el japonés Takuya Miki. Si todo va según lo previso, el camino a la final es accesible.
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