Natación | Europeo Paralímpico
Juan Ferrón busca el récord de España y las medallas del 100 mariposa
El nadador vigués compite, además, en otras cuatro pruebas: el 50 y 400 libre, el 100 braza y el 200 estilos
Hoy comienza el Europeo de natación paralímpica en la localidad turca de Kocaeli. Allí está Juan Ferrón, dentro de una selección española, que acude a la cita continental con 44 nadadores -24 hombres y 20 mujeres-.
El nadador vigués afronta cinco pruebas de la categoría T12 -para deportistas con discapacidad visual-, con especial énfasis en el 100 mariposa que acomete este martes. A las 10:20 horas nada la clasificatoria y, si todo va bien, la final por la tarde. El objetivo es luchar por las medallas y batir su propio récord de España (58.62).
Además, Juan compite en el 50 y 400 libre, el 100 braza y el 200 estilos cada día desde el miércoles hasta el sábado, cuando concluye el evento continental.
- El convento de Vilavella vuelve a la vida: GBC Hoteles invierte casi 10 millones para convertir el edificio del siglo XVI en un complejo hotelero con spa
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
- Volotea cancela la venta de 32 rutas para este invierno
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Lalín dijo sí a sus dos primeras novias
- Evacuado un marinero por un accidente a bordo de un palangrero a 15 millas al oeste de las Cíes
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia