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Natación | Europeo Paralímpico

Juan Ferrón busca el récord de España y las medallas del 100 mariposa

El nadador vigués compite, además, en otras cuatro pruebas: el 50 y 400 libre, el 100 braza y el 200 estilos

El nadador vigués del CN Mos, en la sede de la competición continental.

El nadador vigués del CN Mos, en la sede de la competición continental.

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R. V.

Hoy comienza el Europeo de natación paralímpica en la localidad turca de Kocaeli. Allí está Juan Ferrón, dentro de una selección española, que acude a la cita continental con 44 nadadores -24 hombres y 20 mujeres-.

El nadador vigués afronta cinco pruebas de la categoría T12 -para deportistas con discapacidad visual-, con especial énfasis en el 100 mariposa que acomete este martes. A las 10:20 horas nada la clasificatoria y, si todo va bien, la final por la tarde. El objetivo es luchar por las medallas y batir su propio récord de España (58.62).

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Además, Juan compite en el 50 y 400 libre, el 100 braza y el 200 estilos cada día desde el miércoles hasta el sábado, cuando concluye el evento continental.

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