Magnífico debut del Tifón Novobasket en O Berbés

Día grande el vivido ayer en el pabellón del Berbés con el regreso del baloncesto masculino de categoría nacional a la ciudad. El primer partido oficial del Novobasket despertó un gran interés. Más de trescientos aficionados se dieron cita en las gradas para ver el primer partido de los jugadores entrenados por Yago Rodríguez.

El equipo vigués llegaba a este primer partido con la ausencia de Stubkjaer, con lo que las dudas que podía suponer el primer partido aumentaron de forma exponencial. Sin embargo la realidad fue totalmente diferente.

Una de las ventaja de este Novobasket es que casi todos los jugadores llevan mucho tiempo jugando juntos. Se conocen y eso es una gran ventaja, con lo que supone el adelanto de procesos. Y eso se dejó notar ayer sobre el parquet del Berbés.

Corrillo del equipo vigués. / Pablo Hernández Gamarra

El partido comenzó con los dos equipos tratando de conocerse e ir adaptándose a lo que supone el primer partido de la temporada. Poco a poco, el cuadro vigués se fue haciendo con el mando del partido. Chacón conseguía hacerse con el control del juego interior y eso le permitía al equipo vigués salir con velocidad a la contra para anotar.

Al final de los primeros diez minutos de juego, el marcador arrojaba una victoria parcial del Novosbasket por seis puntos, 23-17, lo que confirmaba que el partido se estaba jugando a un ritmo muy alto.

La situación no varió demasiado en el segundo cuarto. El desarrollo del partido se ajustaba al guion previsto y los jugadores del Novobasket seguían muy acertados tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva. Y es que en los dos primeros cuartos, el Novobasket había conseguido anotar cincuenta puntos, algo muy difícil de ver en el primer partido de pretemporada.

El paso por los vestuarios en el tiempo de descanso no le vino nada bien al equipo santiagués, que fue incapaz de hacerle frente a un Novobasket que fue un ciclón. Y es que el parcial del cuarto lo dice todo, 26-6 para los vigueses.

Público en O Berbés. / Pablo Hernández Gamarra

Con todo decidido, en los últimos diez minutos de juego el equipo vigués levantó el pie del acelerador, ya que el ritmo impuesto en los tres primeros cuartos era muy complicado de seguir cuando todo estaba visto para sentencia.

El Ulla Oil Rosalía elevó un poco el ritmo del encuentro aprovechando que el Novobasket ya no estaba tan intenso. A pesar de eso, solamente consiguieron ganar el cuarto por un punto, perdiendo el partido por treinta y seis de diferencia.

Tras la disputa de la primera jornada, el Novobasket es el líder del grupo, aunque igualado a victorias con el Oposita Marín Ence Peixegalego, que es el gran favorito del grupo.

El siguiente partido de los vigueses llegará el próximo fin de semana. Todavía no hay fecha fija, pero lo que si se sabe es que será en Vilagarcía ante el Sigaltec, que en esta primera jornada de la fase caía precisamente ante el conjunto de Marín por 90-65.