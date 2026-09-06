Fútbol-División de Honor Juvenil
Tres puntos de oro para el Val Miñor
El Val Miñor logró una importante victoria en el primer partido de la temporada. Y lo más importante es que fue ante un rival directo en la lucha por la permanencia.
El Val Miñor fue un equipo ambicioso, y mediado el primer tiempo conseguía adelantarse en el marcador por mediación de Valle. La alegría le duró poco, ya que seis minutos más tarde Capellán lograba la igualada para los asturianos. En la segunda parte, los de Nigrán no especularon con el empate y marcaron el gol de la victoria a menos de media hora para el final.
1 Roces-2 Val Miñor
TSK ROCES: Huete; Recupero (Ignacio, minuto 87), Piñera, Pablo, Adrián; Jorge (Castro, minuto 65), Álvaro (Tomás, minuto 76), Iyan, Diego; Capellán (Garrido, minuto 65) y Uriel.
VAL MIÑOR: Iván; Bruno (Santos, minuto 87), Hugo, Marco, Mourullo; Sergio, Ojea (Mateo, minuto 71), Iago, Jorge (Pablo, minuto 63); Valle (Rial, minuto 63) y Max.
GOLES: 0-1, minuto 22: Valle. 1-1, minuto 28:_Capellán. 1-2, minuto 62: Ojea.
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