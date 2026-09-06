Tres puntos de oro para el Val Miñor

El Val Miñor logró una importante victoria en el primer partido de la temporada. Y lo más importante es que fue ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

El Val Miñor fue un equipo ambicioso, y mediado el primer tiempo conseguía adelantarse en el marcador por mediación de Valle. La alegría le duró poco, ya que seis minutos más tarde Capellán lograba la igualada para los asturianos. En la segunda parte, los de Nigrán no especularon con el empate y marcaron el gol de la victoria a menos de media hora para el final.