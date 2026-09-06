Tenis en silla
De la Puente cede en la final de Washington frente a Gordon Reid
El jugador vigués se enfoca ya en el US Open, cuyo cuadro de tenis en silla comienza el martes
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Martín de la Puente sucumbió este domingo frente a Gordon Reid (6-1 y 6-4) en la final del torneo de Washington, de categoría 500, y previo al US Open que comienza este martes en su formato de silla de ruedas. Allí competirá el vigués.
Una salida en tromba del británico le dio una victoria holgada en el primer set. Y aunque el canterano del Náutico reaccionó en el segundo, no fue suficiente.
Con todo, es una nueva final en la temporada del número 3 del mundo, que se centra ya en el último Grand Slam de la temporada. De hecho, ayer ya durmió en Nueva York, listo para la acción.
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