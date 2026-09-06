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El Málaga, que falló un penalti, y el Levante firman tablas
Chupe perdonó la ocasión más clara del conjunto local
EFE
El Málaga y el Levante firmaron tablas sin goles este domingo en un partido en el que el delantero malaguista Carlos Ruiz 'Chupete' falló un penalti en el minuto 9 que marcó el devenir del enfrentamiento.
El equipo malagueño se presentó con cuatro novedades en el once inicial, José Salinas, Pablo Martínez, Dani Lorenzo y Juan Cruz, ante un conjunto levantino que repitió la alineación del partido en que goleó la pasada jornada al Betis.
El Levante, un equipo hecho, formado, sin fisuras, tenía al rival bien estudiado y en el primer minuto de juego se aprovechó de una indecisión de la zaga malaguista y el delantero argentino Thiago Fernández, solo delante del guardameta Alfonso Herrero, erró.
El Málaga no se descompuso y siguió con su misma filosofía, jugando el balón desde atrás, entrando por las bandas con Juan Cruz y David Larrubia, que intentaban desbordar a sus pares.
Un centro por la izquierda de Juan Cruz golpeó en una mano de Nacho Pérez y el colegiado Luis Bestard señalizó penalti, en el minuto 7.
Chupete fue el encargado de lanzar y su disparo lo atajó el guardameta Mathew Ryan, cuyo despeje llegó al propio delantero malaguista, quien logró fajarse de un defensor e introducir el balón, con un toque sutil, dentro de la portería, pero el colegiado lo anuló por falta del atacante local.
El partido se tranquilizó y, aunque el Málaga insistía, el Levante defendía y resistía las embestidas, por ejemplo de David Larrubia, inconmensurable, al igual que Dani Lorenzo, motor y canalizador del juego malaguista.
Los minutos pasaban y el marcador no se movía, a pesar de las ocasiones del Málaga, desbaratadas por la buena zaga del Levante, segura y atenta a los centros.
La segunda parte se inició con los mismos jugadores e igual decorado que los primeros 45 minutos, con dominio del Málaga, pero sin encontrar el espacio necesario para generar peligro ante un Levante cerrado, bien plantado e intentando salir a la contra con velocidad.
El Levante, viendo que el Málaga acusaba el esfuerzo físico y cedía muchos metros, cogió el mando del partido y tuvo varias opciones para adelantarse en el marcador, aunque algunas las desbarató el guardameta Alfonso Herrero y otras las erraron los delanteros.
Al final, 0-0 y el Málaga sigue sin ganar tras cuatro jornadas disputadas, con dos empates y dos derrotas, y el Levante acumula dos igualadas, una derrota y una victoria.
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