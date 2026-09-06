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Fútbol-Tercera RFEF

Gran remontada del Ourense CF

Los ourensanos fueron capaces de darla la vuelta al marcador tras el gol del Basconia

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Rosa Ribas

Rosa Ribas

Ourense

Primeros puntos de la temporada para el Ourense CF, en un partido complicado en donde tuvieron que remontar el gol inicial del Basconia a los quince minutos de juego.

Lo más positivo es que el equipo entrenado por Jorge Cuesta fue capaz de reaccionar rápido. Seis minutos después del tanto del conjunto vasco, logró igualar el encuentro por mediación de Lorenzo, serenando así los nervios.

El partido dio un giro radical a tres minutos para el descanso, cuando Óliver fue el más listo de la clase al presionar la salida del balón del Basconia y hacerse con él. Se movió con rapidez y tras un recorte puso el balón lejos del alcance de Iker.

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En la segunda parte, el Ourense CF fue capaz de aguantar el empuje del Basconia sin sufrir demasiado. Tres buenos puntos, en resumen, para iniciar la temporada.

2 Ourense CF-Basconia 1

OURENSE CF: Diego, Muñoz, Manu, Víctor, Lorenzo (De la Fuente, minuto 83), Óliver (Amandi, minuto 83), Marcos (Penela, minuto 73),_Domingo (Ramírez, minuto 73), Miguel Ángel (Nurudeen, minuto 83), Ndong y Punzano.

BASCONIA: Pagazartundúa; Carril, Quintero, Goyogana, Goñi (Egoitz, minuto 53), Ellacuría (Xabi, minuto 63), León (Liceaga, minuto 77), Narvarte (Oyharcabal, minuto 63), Torrico (Saidani, minuto 63), Sains y Onukwuru.

GOLES: 0-1, minuto 15:_Quinteiro. 1-1, minuto 21: Lorenzo. 2-1, minuto 43: Óliver.

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