Un brindis al cielo por Ricardo Pérez y Carmelo Saldaña, dos compañeros inolvidables

En apenas un mes han desaparecido dos extraordinarios amigos y compañeros deportivos en el Real Club Náutico de Vigo de épocas históricas, Carmelo Saldaña y Ricardo Pérez. Los dos nos han dejado su triste ausencia, viajando a las praderas eternas.

En su recuerdo y homenaje, varios miembros de la directiva del club de principios de siglo se reunieron para conmemorar sus figuras y amistad eterna. Y en los mismos salones del club recordaron con una comida el día 4, cumpleaños de «Richi», como llamábamos cariñosamente a Ricardo Pérez, a él y a «Tito», como era Carmelo Saldaña.

Hablar de sus biografías sería largo, pero cabe dibujar a Carmelo en la cafetería Victoria de épicos recuerdos con sus hermanos Julio y Luis y su padre. En una repisa circundante sobre la barra se exponían los trofeos conquistados por la familia y era todo un espectáculo museístico. También destacaba el Café Victoria en Policarpo Sanz, donde hoy está Kutxabank, porque en la fachada ponían una gran pizarra, los domingos por la tarde, con los resultados de fútbol, escritos con tiza, y los tranvías pasaban lentamente para que todos pudieran enterarse de los resultados, sobre todo del Celta, en los años cincuenta y sesenta.

Y de Ricardo, además de sus éxitos deportivos, gran ejemplo en natación y waterpolo, habría que destacar su gran afición a la música como melómano impenitente y sus admirables actividades como director del Instituto de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC). Como dice Carmen González Sotelo, delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia, en su in memoriam: «Ricardo nos ha dejado un legado científico, institucional y humano» además de su presencia y colaboración con pedagogía personal.

Sus entrañables amigos del Náutico dedicaron un brindis al cielo por los dos inolvidables amigos y deportistas, que además de su calidad humana, hicieron historia del Náutico y de Vigo. Ricardo y Carmelo estarán siempre entre nosotros.