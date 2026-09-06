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Fútbol-Tercera RFEF

Bellido le da al Antela los tres primeros puntos

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Rosa Ribas

R.R.

Ourense

El Antela supo marcar pronto y guardar la ropa tras adelantarse en el marcador a los cinco minutos de partido.

0 Viveiro-Antela 1

VIVEIRO: Atib, Ferreirós, Hugo (Do_Canto, minuto 45), Diego,_Folgar, Cora, Calvo (López, minuto 69),_Rolle, Esquedeiro (Teixeira, minuto 78), Serrano (Daniel, minuto 69) y Baamonde (Dean, minuto 55).

ANTELA: Bruno, Boán, Teixeira, Peruzzo, Carlos (Adrián, minuto 75),_Pedro (Bah, minuto 45), Bellido (Vinhais, minuto 83), Sabucedo (Lorenzo, minuto 88), Tumbeiro (Salvador, minuto 75), Zúñiga y Raposeiras.

GOL: 0-1, minuto 5:_Bellido.

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