Fútbol-Tercera RFEF
Bellido le da al Antela los tres primeros puntos
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R.R.
Ourense
El Antela supo marcar pronto y guardar la ropa tras adelantarse en el marcador a los cinco minutos de partido.
0 Viveiro-Antela 1
VIVEIRO: Atib, Ferreirós, Hugo (Do_Canto, minuto 45), Diego,_Folgar, Cora, Calvo (López, minuto 69),_Rolle, Esquedeiro (Teixeira, minuto 78), Serrano (Daniel, minuto 69) y Baamonde (Dean, minuto 55).
ANTELA: Bruno, Boán, Teixeira, Peruzzo, Carlos (Adrián, minuto 75),_Pedro (Bah, minuto 45), Bellido (Vinhais, minuto 83), Sabucedo (Lorenzo, minuto 88), Tumbeiro (Salvador, minuto 75), Zúñiga y Raposeiras.
GOL: 0-1, minuto 5:_Bellido.
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