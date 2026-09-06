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Arraun, con Bea Piñeiro, más cerca de La Concha femenina
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Orio ha dado un paso para adjudicarse la 131 Bandera de La Concha pero sin nada definitivo porque la sorprendente Donostiarra se quedó a 3 segundos, con Zierbena a 11 segundos, dentro de la pugna que se resolverá el próximo domingo. Arraun Lagunak, con la canguesa Bea Piñeiro, ha cumplido los pronósticos en la prueba femenina y ha logrado una renta nueve segundos sobre San Juan.
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