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Arraun, con Bea Piñeiro, más cerca de La Concha femenina

Felicidad en la trainera de Arraun.

Felicidad en la trainera de Arraun. / Javi Colmenero

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R. V.

Orio ha dado un paso para adjudicarse la 131 Bandera de La Concha pero sin nada definitivo porque la sorprendente Donostiarra se quedó a 3 segundos, con Zierbena a 11 segundos, dentro de la pugna que se resolverá el próximo domingo. Arraun Lagunak, con la canguesa Bea Piñeiro, ha cumplido los pronósticos en la prueba femenina y ha logrado una renta nueve segundos sobre San Juan.

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