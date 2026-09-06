Arraun, con Bea Piñeiro, más cerca de La Concha femenina

Orio ha dado un paso para adjudicarse la 131 Bandera de La Concha pero sin nada definitivo porque la sorprendente Donostiarra se quedó a 3 segundos, con Zierbena a 11 segundos, dentro de la pugna que se resolverá el próximo domingo. Arraun Lagunak, con la canguesa Bea Piñeiro, ha cumplido los pronósticos en la prueba femenina y ha logrado una renta nueve segundos sobre San Juan.