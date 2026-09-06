Amargo final del Gran Peña

Un Gran Peña muy joven y absolutamente renovado inició su discurrir por la Liga en la temporada 26/27 con una derrota en Barreiro ante el CD Lalín, a pesar de que logró adelantarse en el marcador en la primera parte. Tras el descanso, el conjunto visitante le dio la vuelta al partido en cinco minutos y el Gran Peña finalizó con dos jugadores menos.

El equipo vigués afronta la temporada con una plantilla nueva (sólo cuenta con tres jugadores de la pasada campaña) y una media de edad de 21 años, así que queda mucho trabajo por delante para el entrenador Martín Blanco, que continúa al frente. El inicio no fue bueno para el Gran Peña, en el que los nervios fueron los protagonistas. Ello permitió al Lalín tomar el mando y, con una presión alta, jugar en el campo del equipo local.

Así, las primeras llegadas fueron visitantes, hasta que, pasado el primer cuarto de hora, el Gran Peña fue creciendo y empezó a llegar con peligro al área visitante. Martín lo intentó en el minuto 17 desde lejos y después, en el minuto 33, Pabli se inventa una jugada personal y, tras regatear a un rival, entra en el área donde fue trabado. Penalti claro y Robert, el mejor del partido, lo transforma con un poco de suspense, al tocar el balón Dani Sampayo.

Poco después, en el 38, el Lalín estuvo a punto de empatar con un buen remate de cabeza de Carleto, pero el balón salió un poco desviado.

Así se alcanzó el descanso y en la reanudación, el equipo de Lavadores parecía más cómodo sobre el césped y comenzó a crear peligro. Martín puso a prueba a Dani Sampayo (min. 49) y poco después fue Pereiro el que lo intentó. Pero a partir del minuto 60, el Lalín tomó el mando y volvió a jugar en el campo rival y a llegar con peligro, sobre todo en el juego aéreo, donde su altura se impuso con claridad.

En poco más de cinco minutos le dio la vuelta al partido. Primero empató Xabi, al cabecear de forma magistral en el saque de esquina y poco después fue Eloy el que remató un centro desde la izquierda.

El partido se puso muy complicado para el Gran Peña que lo intentó con más corazón que juego, pero también pronto se acabaron sus opciones, ya que en el 86 se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Peku, en una acción en la que llegó tarde.

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Y casi en la siguiente jugada, Ube, que había entrado en el segundo tiempo, vio la segunda amarilla. Con dos jugadores menos y el cansancio acumulado en una tarde calurosa, el partido estaba de cara para los visitantes, que jugaron con cabeza en este tramo final del encuentro.