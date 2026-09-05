El Valladares dice adiós al sambenito

Esta vez sí. El CD Valladares, con total merecimiento, levantó la Copa Vigo, para inscribir su nombre en un palmarés corto (decimotercera edición) pero intenso. Las de Telmo González se impusieron al Lóstrego B en el Federativo de Coia por 4-2 (2-1 al descanso), por lo que al equipo del Novo Mirador de Beade, en su segundo año como club vigués, tendrá que esperar a ocasión más propicia.

Ante una grada muy nutrida, el Valladares salió en tromba, como para acogotar al rival, y lo consiguió. Sus bandas volaban y por ellas llegaron dos ocasiones. A la segunda, gol. Desborde, centro y llegaba Elva Collazo para fusilar. Era el cuarto minuto.

Cierto que el Lóstrego B no se derrumbó -y eso que el calor, brutal, no ayudaba-. Y en el minuto 14, un balón tonto que se le escapaba de las manos a la portera blanquiazul Fátima González concedía el empate. Con la caña preparada estaba Adriana Remeseiro.

Parecía que el filial, entrenado por Álvaro Jesús Gómez, se hacía con el choque. No había grandes ocasiones, pero la sensación ya era otra. Hasta que Judith Vaqueiro, fichaje del Sárdoma, aprovechaba un balón entre líneas para picar el cuero. El Valladares de Telmo González volvía a adelantarse y en un minuto clave, el 44.

Y en la reanudación, un disparo raso de Paula Ramos (minuto 61) y una enorme volea por alto de Sofía Molinero (minuto 63) sentenciaban. El Lóstrego B siguió batallando y marcó el definitivo 4-2 (Candela Donato, minuto 90), aunque las de A Gándara tuvieron en el descuento varias ocasiones más.

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Fin al sambenito de equipo perdedor de finales (2019, 2023, 2024 y 2025). Las de Telmo González ya saben lo que es levantar la Copa Vigo, entregada por el concejal de Deportes, Manel Fernández, y el vicepresidente de la RFGF, Fernando Iglesias. Y bien alto. Ojo al Valladares para la liga de 1º Futgal, que comienza en siete días.