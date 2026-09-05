Puesta de largo del Novobasket

El Novobasket acabará mañana en el pabellón de O Berbés, a partir de las 20:00 horas, con una larga sequía del baloncesto masculino vigués en categoría nacional. Será con motivo de la primera jornada de la Copa Galicia de Tercera FEB. Los vigueses se medirán al Ulla Oil Rosalía.

El equipo entrenado por Yago Rodríguez ha recuperado la ilusión del baloncesto masculino de la ciudad olívica. La temporada pasada lograba el ascenso tras una buena temporada en Primera Nacional y ahora afrontan este reto con ganas de consolidar un proyecto hecho desde la base.

Yago Rodríguez, entrenador del cuadro vigués, apuntaba ayer: «Los chavales están respondiendo muy bien a nivel de exigencia y están muy comprometidos. Con la plantilla estamos muy contentos. Creo que el club ha hecho un esfuerzo grande trayendo dos jugadores interiores, que era lo que no teníamos y necesitábamos para dar un salto competitivo. A partir de ahí, tenemos que dar espacio a los chavales jóvenes con talento que tenemos para que crezcan, que esperamos que sea así».

A pesar de todo, el entrenador del Novobasket reconoce que «el equipo llega quizás un poquito justo aún al primer partido de Copa Galicia, pero bueno.. Al final, el objetivo de la Copa es rodarse y adaptarse un poco al nivel físico de la categoría para que en la primera semana de octubre, cuando juguemos en León, estemos listos para competir de verdad».

La ausencia de Stubjaer

El técnico no podrá contar con toda la plantilla, ya que Stubjaer no podrá ser de la partida. «Mathias tiene una rotura de fibras y seguramente no juegue la Copa», revela Yago Rodríguez, que admite: «Es una baja importante».

A parte de los problemas físicos, el equipo continúa sin tener un pabellón fijo en el que poder trabajar. Yago apunta que «ya no es tanto el problema de tener que cambiar de pista para entrenar. Simplemente el Concello da muy pocas facilidades para poder crecer. No te da un espacio de gimnasio para poder hacer pesas, te obliga a ir cambiando el material de pista para que los equipos puedan trabajar. No es que sea un problema insalvable, pero sí que es un pequeñito problema, vamos a decirlo así», reflexiona. «Nos gustaría que el Concello entendiese que para poder crecer y hacer deporte de élite, los clubes necesitan medios que ahora mismo en Vigo no hay».